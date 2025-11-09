El legado de Kelme y Diego Quiles: La garra del deporte

El reciente fallecimiento de Diego Quiles ha traído al recuerdo la figura de la marca deportiva Kelme, que vivió su época dorada en los años 80 y 90 tanto a nivel nacional como internacional, siendo un referente en diferentes modalidades, del ciclismo al fútbol.

Una vez asentada y expandida su empresa, los hermanos Diego y Pepe Quiles se lanzaron a la aventura del patrocinio deportivo y el suministro de material para diferentes equipos y selecciones. El más icónico de todos ello fue el Kelme de ciclismo, que echó a rodar en 1980 y se mantuvo, con la marca como elemento central, hasta 2003, siendo copatrocinador en 2004 de un Comunidad Valenciana que echaría el cierre en 2006, señalado por el dopaje a través de la «Operación Puerto».

Diego y Pepe Quiles, en una recepción informal, con Fernando Escartín, ciclista de Kelme / Carratalá

Alejandro Valverde, Roberto Heras, Óscar Sevilla, Santiago Botero, Fernando Escartín, Aitor González, Fabio Parra, Hernán Buenahora o Vicente Belda fueron algunos nombres ilustres del pelotón que defendieron los colores de un Kelme que ganó dos ediciones de la Vuelta a España (2000 con Heras y 2002 con González) y se hizo varias fotos en el marco incomparable de los Campos Elíseos de París, a la conclusión del Tour de Francia.

En la mejor carrera del mundo, el equipo de los Quiles terminó dos veces tercero, en 1988 con el colombiano Parra y en 1999 con el oscense Escartín. Además, en las ediciones de 2000 y 2001 fue el mejor equipo, una clasificación muy valorada por los patrocinadores. Botero ganó el maillot de lunares rojos al mejor escalador en 2000 y Sevilla el blanco de mejor joven en 2001. En total, la garra sumó diez triunfos de etapa en las carreteras galas: Parra y Juan Martínez Oliver en 1988, Paco Cabello en 1994, Chepe González en 1996, Javier Otxoa en 2000, Félix Cárdenas en 2001 y las tres que consiguió Botero en 2000 y 2002.

El fútbol

Ciclismo aparte, el otro deporte muy vinculado a la figura de Kelme y los Quiles fue el fútbol, aunque no el único. Y no solo por la relación de amor de Diego con el Elche, con sus dos etapas como presidente (1983-1987 y 1994-2000). Del conjunto franjiverde fue tanto proveedor de material (1982-1987, 1994-2001 y 2014-2019) como patrocinador principal (1982-1985), quedando para el recuerdo en las fotos del ascenso a Primera de 1984, en el que el máximo mandatario, además, era el propio Quiles.

Kelme también vistió al otro gran club de la provincia, el Hércules, en dos etapas (2000-2008 y 2017-2020) aunque su vinculación más exitosa en el balompié fue, sin duda, con el Real Madrid. Las buenas relaciones de los empresarios ilicitanos con varias figuras relevantes del club blanco les hizo cerrar un acuerdo que les ligó entre 1994 y 1998. La garra dejó camisetas icónicas y un precioso chándal que se convirtió en un éxito de ventas. Pero, sobre todo, el logotipo de Kelme quedará siempre en el recuerdo para los madridistas que esperaron durante 32 años para ver a su equipo levantar la Séptima. Ocurrió en Ámsterdam, en 1998, con el triunfo ante la Juventus con el gol de Mijatovic. En el pecho del capitán Manolo Sanchis, al levantar la Copa de Europa, estuvo Kelme.

Ha habido otros muchos equipos de fútbol que han vestido la marca ilicitana, desde el Espanyol, que lo hace en la actualidad, aunque ya sin vínculo con la ciudad de las palmeras ni los Quiles, hasta la selección colombiana de la Copa América de 1991. Y también multitud de jugadores. Entre ellos, por ejemplo, el mejor Dani Güiza, que con las Kelme ganó el Pichichi y la Eurocopa en 2008. Sin embargo, pese a vestir a tanta estrella es posible que el proyecto balompédico que en Kelme se guarde con mayor cariño sea el de su club de cantera, que sigue en activo, ha llegado a competir en la máxima categoría juvenil y ha formado a jugadores como Juanfran Torres, Thiago Alcántara (durante unos meses) o Miguel de las Cuevas.

Barcelona 92 y Wimbledon

El éxito de Kelme no se redujo solo al fútbol y al ciclismo. Fue, ante todo, una marca polideportiva que supo encontrar su hueco en cada reto que asaltó. El más importante llegó en 1992, al ser la encargada de vestir a la delegación española en los Juegos de Barcelona. Ahí sigue el récord nacional de las 22 medallas ganadas, algunas de ellas con momentos históricos como el de Fermín Cacho en los 1.500 metros.

Por último, la nómina de cracks de Kelme la cierran dos estrellas: la tenista Conchita Martínez, ganadora de Wimbledon en 1994, y el baloncestista Jordi Villacampa, referente del Joventut campeón de Europa ese mismo año y para el que se crearon unas zapatillas propias, a lo Jordan con Nike. Así se hizo grande la garra del deporte.