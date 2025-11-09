Mundial de MotoGP
Así queda la clasificación de MotoGP tras el GP de Portugal
Bezzecchi se impone a Álex Márquez en Portimao y se acerca al 'bronce' del Mundial de MotoGP
Redacción / agencias
El piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) ha ganado este domingo la carrera larga de MotoGP en el Gran Premio de Portugal, vigesimoprimera y penúltima cita del Campeonato del Mundo de motociclismo, por delante de los españoles Álex Márquez (Ducati), segundo, y Pedro Acosta (KTM), tercer clasificado.
En Portimão, abrió hueco Bezzecchi desde bien temprano y por detrás se lució Márquez adelantando en la salida tanto al también italiano Francesco Bagnaia (Ducati) como al francés Fabio Quartararo (Yamaha). Y por si fuera poco, tardó vuelta y media en rebasar a Acosta igual que lo había hecho el día anterior en la carrera Sprint que acabó ganando.
Con su 'medalla de plata' en el Mundial ya asegurada matemáticamente por detrás de su hermano Marc, Márquez mantuvo ritmo y no presionó al líder Bezzecchi, quien reforzó sus opciones a llevarse el 'bronce' de la clasificación general porque 'Pecco' Bagnaia se cayó en la curva 10 durante la undécima vuelta a este Autódromo Internacional do Algarve.
Faltaban 14 vueltas más para la conclusión y las peleas crecieron en puestos de un poco más atrás, pues estaban fuera de combate el español Joan Mir, con problemas en su Honda todo el fin de semana, y el italiano Franco Morbidelli (Ducati), caído en el arranque de esta carrera.
El foco se centró ahí en el murciano Fermín Aldeguer (Ducati) rodando cuarto y en el sudafricano Brad Binder (KTM) pasando a Quartararo para situarse quinto, dos escenarios que ya nunca se modificaron pese al ahínco del japonés Ai Ogura (Aprilia) en las tranquilas vueltas finales.
Clasificación tras el GP de Portugal de MotoGP
- Marc Márquez – 545 puntos
- Álex Márquez – 445 pts
- Marco Bezzecchi – 323 pts
- Francesco Bagnaia – 288 pts
- Pedro Acosta – 285 pts
- Fabio Di Giannantonio – 239 pts
- Franco Morbidelli – 227 pts
- Fermín Aldeguer – 203 pts
- Fabio Quartararo – 198 pts
- Raúl Fernández – 146 pts
- Brad Binder – 145 pts
- Johann Zarco – 144 pts
- Luca Marini – 133 pts
- Enea Bastianini – 106 pts
- Joan Mir – 93 pts
- Ai Ogura – 88 pts
- Maverick Viñales – 72 pts
- Jack Miller – 72 pts
- Álex Rins – 66 pts
- Miguel Oliveira – 38 pts
- Jorge Martín – 34 pts
- Pol Espargaró – 29 pts
- Takaaki Nakagami – 10 pts
- Lorenzo Savadori – 8 pts
- Augusto Fernández – 8 pts
- Somkiat Chantra – 7 pts
- Nicolò Bulega – 1 pts
- Aleix Espargaró – 0 pts
- Michele Pirro – 0 pts