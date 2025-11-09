Sandra Sánchez, oro en Tokio: "De La Nucia van a salir muchos medallistas más"

La karateka española Sandra Sánchez, oro olímpico y bicampeona mundial, visitó este fin de semana los I Juegos Nacionales de Combate de La Nucia, organizados por ADESP (Asociación del Deporte Español). La talaverana ha sido elegida “embajadora” de esta histórica competición que reúne a siete federaciones durante 9 días de intensa competición. Además en esta jornada inauguró con una “kata” el flamante nuevo Centro de Tecnificación de Deportes de Combate de La Nucia. Una nueva infraestructura deportiva de 3.500 m2 para concentraciones y perfeccionamiento de los siete deportes de combate. A pesar de retirarse en 2022 sigue siendo un referente para todos, como demostró durante la jornada, firmando autógrafos y haciéndose selfies. Sandra Sánchez anunció que en 2026 llegará a las pantallas una película “biopic” sobre su vida.

Visita La Nucia como embajadora de estos I Juegos Nacionales de Combate..

La verdad que orgullosa de que sean los primeros Juegos Nacionales de Combate, aquí en la Nucía, y que yo sea la embajadora, la imagen es todo un honor. Apoyar esta iniciativa tan increíble de ADESP y de alguna manera pues seguir transmitiendo los valores y la fuerza que tienen los deportes de combate. Y qué mejor lugar para realizarlo que La Nucia.

Siete federaciones en una misma competición...

Yo siempre he creído que remando todos juntos vamos a llegar más lejos. Creo que ahora por fin se reúnen siete federaciones de combate en una misma competición vamos a conseguir aunar visibilidad de siete federaciones, la fuerza de siete federaciones y seguir transmitiendo a todo el mundo para las cosas positivas que tienen las artes marciales.

¿Qué tratas de transmitir a los y las deportistas que participan?

Pues quiero transmitir que los deportes de combate no se basan sólo en lo que podemos creer de pelear, sino toda esa base de los valores de la disciplina, del respeto, del esfuerzo, que de alguna manera diferencian las artes marciales y que nos aportan tanto desde pequeños hasta mayores.

Además en un lugar que conoce muy bien como La Nucia, dónde fue premiada en la “Gala Nacional del Deporte 2019”

La verdad es que es muy bonito haber estado aquí en La Nucia en 2019. Cuando vine a la Gala Nacional del Deporte nos mostraron un vídeo con todos los proyectos que tenía programados y que hoy son una realidad, incluso con alguno más. Se ha seguido apostando por el deporte y se ha conseguido construir algo tan increíble como este nuevo “Centro de Entrenamiento de Deportes de Combate”, al igual que dos pabellones y una gran ciudad deportiva que vamos a poder disfrutar durante los 9 días de competición de los Juego Nacionales de Deporte de Combate.

¿Qué le parece este Centro de Tecnificación de Deportes de Combate?

Espectacular son 3.500 m² de centro deportivo para los deportes de combate. Un centro súper completo con gimnasio, diferentes zonas, sala de fisioterapia, sala formativa…etc, ya que todo eso es muy importante. Además he tenido el honor de inaugurarlo con una cata, lo que siempre recordaré. Ver unas instalaciones como estas lo único que tan ganas es de trabajar, en futuros trainng camps, espero que lo conozcan pronto porque es espectacular. Con instalaciones como esta de La Nucia, nos facilita los entrenamientos y se conseguirán pronto resultados. Creo de aquí de este Centro de La Nucía saldrán nuevos medallistas para España

Para muchas mujeres deportistas es un espejo, un referente, ¿cómo se lleva eso?

A veces es una gran responsabilidad saber que ahí detrás hay tantas niñas, tantas mujeres, tantas personas viéndote y que además puedes influir en ellas. Pero bueno, esa responsabilidad hay que acogerla y querer seguir transmitiendo todo lo bueno del deporte, querer seguir llegando a esas personas y que si de alguna manera en esas niñas, en esas mujeres he conseguido que encuentren esa motivación o fuerza para seguir adelante en algún momento de su vida, me doy por satisfecha. Yo voy a seguir trabajando para seguir transmitiendo toda mi energía.

Sandra Sánchez durante los Juegos Nacionales de Combate en La Nucia / David Revenga / David Revenga

Se retiró en 2022, con todos los títulos y oros conseguidos, ¿añora la competición?

Hay veces que cuando estoy en un campeonato siento esas mariposillas en la barriga y esas ganas de saltar al tatami. Como competidora que siempre ha disfrutado del tatami desde muy pequeña lo tiro en falta. Hacer que la gente se emocione a través de mi karate. Pero sigo entrenando a mucha gente y sigo transmitiendo ese legado a otras personas.

¿La mujer en el deporte?

Estamos en un gran momento de la mujer dentro del mundo del deporte y estamos aunando esa fuerza para que los éxitos de la mujer dejen de ser invisibles en el mundo del deporte. Queda camino por recorrer por supuesto, pero cuando se toma conciencia de que aún queda camino por andar, pues se pueden tomar las decisiones para que cada vez sea más fácil para todas las mujeres seguir rompiendo esos hechos de cristal y yo orgullosa de no solo en España, sino de viajar alrededor del mundo y cada vez ver a más en niñas, a más mujeres de todas las edades practicando artes marciales.

¿Que pasó el día después de su oro Olímpico en Tokio?

En 2021 cuando logré mi oro olímpico en los Juegos de Tokio, Messi se iba del Barça y no fui portada de los diarios deportivos españoles, como todos pensamos ahora, fue Messi y su salida del Barça. Más tarde sí que he sido portada en la prensa y lo guardo con mucho cariño y ahora con la distancia le doy la importancia a esa visibilidad, porque el karate es un deporte minoritario y encima una mujer. Ahora con las redes sociales los deportistas debemos dar visibilidad no sólo a la medalla, al éxito deportivo sino al largo camino para conseguirlo, lleno de sacrificios, esfuerzos y dedicación. La medalla llega después de mucho trabajo y superación y de historias increíbles que llegan después. Quiero anunciaros que la mía pronto la conoceréis pronto ya que se está rodando una película “biopic” sobre mi vida que en 2026 se estrenará.