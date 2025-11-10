La Fundación Agustinos sigue en puesto de ascenso directo a la Asobal

Espectacular la Fundación Agustinos. Victoria ante el Burgos, uno de los candidatos al ascenso, y liderato una semana más con un partido pendiente por disputar ante el Servigroup Benidorm. El conjunto alicantino se ha convertido en la gran sensación de la competición con un juego alegre e intenso durante todo el partido. No era fácil la tarea que se la presentaba al equipo en la catedral, pero el conjunto que entrena Alejandro Carrillo supo sufrir en los momentos más delicados y llevarse el partido ante uno de los mejores equipos de la categoría. Espectacular Borja Maho con 10 goles y Daniel Reinante con siete, pero la labor de equipo ha sido la que ha llevado a la Fundación Agustinos a sumar los dos puntos y seguir en lo más alto. Ya no es casualidad la heroica actuación de la tricolor a estas alturas de temporada. Gran ambiente en la Catedral para apoyar a un equipo que sigue teniendo los pies en el suelo pero que los resultados obligan a soñar a la afición.

Imagen de familia de la Fundación Agustinos con parte de su cantera / INFORMACION