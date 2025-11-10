Horas de espera por Messi en Alicante: "Verlo desde lejos es lo máximo"

Locura desatada en Algorfa. Desde hervidos en un tupper para no perder tiempo y poder ver a Messi aunque solo sea un segundo, hasta gente intentando colarse en el recinto aprovechando la entrada de la Guardia Civil. La selección argentina está llevando a cabo un stage de preparación en la provincia y como no podía ser de otra forma, la afición, ya no solo albiceleste, sino del fútbol en general, se ha acercado a intentar ver a alguno de sus grandes ídolos.

No lo tienen nada fácil, pues el dispositivo de seguridad no permite ver a los futbolistas, más allá de su entrada y salida en furgones y autobuses con los cristales tintados. A cuentagotas han ido llegando los jugadores, creando muchísima incertidumbre a cada coche que pasaba por la entrada de La Finca Resort. Uno de los primeros en llegar fue Leo Messi, que lo hizo a una hora temprana, demasiado para todos sus seguidores, pues para cuando se hizo oficial la ubicación del stage, la principal estrella ya estaba dentro del recinto concentrada con su selección.

De los más rezagados en arrancar la concentración fueron Nico Paz, Lautaro Martínez, Enzo Fernández o Nico González. Tras comer en el complejo hotelero de la Vega Baja, a las cuatro de la tarde los actuales campeones del mundo se dispusieron a iniciar su entrenamiento, a escasos metros del edificio principal del hotel, con salida obligatoria por donde se agolpaba toda la afición. Un convoy de dos coches de Guardia Civil y dos autobuses trasladó a la campeona del mundo hacia su primera sesión de trabajo bajo la atenta mirada de un centenar de seguidores que, pese a gritar y pedir autógrafos, se tuvieron que conformar con ver pasar a sus ídolos, incluido Messi, dentro del vehículo.

La afición, entusiasmada

“En noviembre de 2023 fui a Roma a ver a Dybala y ahora que me enteré que estaban aquí vine enseguida desde Valencia. Es un lujo, voy a aguantar todo lo que pueda, ya no tanto por mí, sino para darle un mate que ya tienen varios campeones. Mi idea es darle uno Messi y otro a Thiago Almada. Nunca había visto a la selección de tan cerca”, comentaba Juan, uno de los aficionados albicelestes presentes en Algorfa.

“Soy de Buenos Aires y llevo seis años viviendo en Torrevieja. No distinguimos a los jugadores, pero verlos desde lejos aunque sea es lo máximo. Sabemos que están ahí, el calor ya se siente. Vimos a la selección en Elche hace unos años y no estaba Messi, hoy sí”, señalaban Gero y Sebastián, otros dos de los presentes en la Finca Resort.

Aficionada argentina en las afueras de las instalaciones de La Finca Resort / Áxel Álvarez

Más de un centenar de personas observó el entrenamiento desde las alturas y otros, los más valientes, tomaron la decisión de subirse a montañas para arañar algunos metros. La idea funcionó hasta que la seguridad se percató de la iniciativa y la cortó rápidamente. No hubo baño de masas, pero los jugadores notaron el aliento del público alicantino a lo lejos.

La plantilla de la campeona del mundo continuará entrenando en la provincia con el objetivo de preparar su único compromiso amistoso del parón ante Angola. Con la voz corrida, el público crecerá y la pasión por la selección albiceleste no hará más que crecer. Este lunes no ha sido más que un entrante para lo que se viene.