El Huesitos se hace cada vez más sólido en La Vila (40-21)

El Huesitos La Vila consiguió una espectacular victoria ante el Cajasol Real Ciencias Sevilla en un duelo marcado por la remontada del conjunto local en la segunda parte. El equipo vilero se sitúa tercero en la clasificación tras demostrar una enorme solidez en el Pantano donde este domingo se rozó el lleno en las gradas.

Los errores y el acierto de los andaluces en los primeros minutos llevó a un preocupante marcador de 5-21, pero a partir de ese momento el Huesitos se puso serio y con dos ensayos consecutivos de Emiliano Gómez el encuentro fue cambiando de signo.

Ahora toca pensar en la Copa del Rey que también es muy importante para el club Falu Quirelli — Entrenador del Huesitos La Vila

La intensidad del equipo de Falu Quirelli no dejaba al Ciencias Sevilla realizar su juego habitual y poco a poco el marcador se fue apretando. Un ensayo de Di Prima puso por primera vez al Huesitos por delante (24-21) no permitiendo que su rival sumara de ninguna manera. Apoyado por el numeroso público, el conjunto vilero sentenció el partido con los ensayos de Lucas Melian, Álvaro Vílchez y Asier Redondo para llegar al parón liguero con una inmensa sonrisa y con los mejores en la clasificación.

Falu Quirelli mostró su satisfacción por la victoria. «En el primer tiempo no estuvimos muy finos pero se veía que éramos superiores. Supimos mantener la calma y hacer nuestro juego. Era muy importante lograr hoy la victoria por el parón. Tenemos algunos lesionados pero ya pensamos en la Copa del Rey que también es importante para nosotros», señaló el técnico de La Vila. El público despidió al equipo con una sonora ovación.