Dos medallas alicantinas más para cerrar el Mundial de remo en la playa

Los Campeonatos del Mundo de remo beach sprint, disciplina de velocidad que se estrenará en el programa olímpico en los Juegos de Los Ángeles 2028, han concluido este domingo en la localidad turca de Manavgat con un total de cuatro medallas para los deportistas alicantinos.

Al oro que consiguió el sábado el alicantino Nacho Ramón-Borja en solo y la plata de Carmen Jarabo, del Real Club de Regatas de Alicante, en dúo, ambos en categoría sub-19, se han sumado este domingo dos platas absolutas, la de Ander Martín, del Real Club Náutico Torrevieja, en solo, la del cuatro con timonel mixto, del que formaban parte Miguel Salas, del Real Club de Regatas, y Ainhoa Casanova, del Club de Mar Clot de L'Illot El Campello).

La jornada de clausura en Turquía comenzó con el éxito del cuatro con timonel mixto. El bote formado por Pablo Hermoso, María Ángeles Macián, Maialen Mielgo, Miguel Salas y Ainhoa Casanova se proclamó subcampeón del mundo después de ceder en una emocionante final ante Estados Unidos por escasos tres segundos (2:07.24 y 2:10.32). Previamente, se había deshecho de forma holgada de Francia y Australia en cuartos y semifinales.

Ander Martín, medalla de plata / FER

La segunda medalla de la jornada llegó en la prueba de solo masculino con Ander Martín. El alicantino, plata en el Europeo disputado en este mismo escenario en octubre y que buscaba su cuarta corona mundial, se colgó la plata tras caer ante el intratable estadounidense Christopher Bak (2:33.82 y 3:00.77), que acumula tres entorchados intercontinentales. Para alcanzar la final, Martín había superado en los cuartos al representante de Turquía y en semis al de Alemania, en este caso favorecido por una caída de su oponente en la carrera.