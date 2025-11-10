Así ha sido el primer entrenamiento de la Argentina de Messi en Alicante

Primer día de la Argentina de Messi en Alicante completado. La selección dirigida por Lionel Scaloni ha realizado por la tarde una sesión suave para iniciar su stage en Algorfa, con vistas al partido amistoso que disputan este viernes contra Angola.

Los miembros de la convocatoria de Scaloni han visto, desde el autobús, tanto a la ida como a la vuelta, el fervor del centenar de seguidores que se han dado cita en las afueras del hotel para darles su apoyo. Pasados unos minutos de las cuatro de la tarde han comenzado la sesión, sin excesivos esfuerzos para ir aclimatando a los jugadores llegados desde distintos lugares del mundo, especialmente Messi, que viajó el domingo desde Estados Unidos.

Al ex del Barça se le vio, a lo lejos, participativo y ejerciendo su rol de líder con el resto de compañeros, a los que guio al título mundial en 2022 y con los que espera defender el entorchado el próximo verano. Hasta el campo de entrenamiento llegaron los vítores de los aficionados, que cantaron cada disparo y, especialmente, cada gol que conseguían los internacionales cuando llegó el turno de ejercicio de remates a portería.

Messi, sonriente, pasa un balón durante el entrenamiento de este lunes / Áxel Álvarez

Una vez completada la sesión, los internacionales argentinos regresaron, nuevamente en bus, al interior de las instalaciones principales de La Finca Resort, con el objetivo de cenar y reposar. El siguiente entrenamiento, también a puerta cerrada, lo tendrán este martes por la tarde. Miércoles y jueves las sesiones, en el mismo lugar, serán por la mañana.