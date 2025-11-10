¿Se puede ver el entrenamiento de Messi con Argentina en Algorfa (Alicante)?

Leo Messi duerme la siesta en Algorfa. El capitán de la selección argentina, que ha llegado este lunes al mediodía a Alicante, estará concentrado en la Vega Baja hasta el próximo jueves, 13 de noviembre, cuando se subirá al avión en el aeropuerto Elche-Alicante para volar a Angola, donde el viernes disputa un amistoso durante la ventana de encuentros oficiales FIFA dado que la albiceleste está ya clasificada para defender título en el Mundial de 2026.

El combinado que entrena Lionel Scaloni permanecerá en el complejo hotelero La Finca Resort esta semana y dos días de la siguiente porque el trabajo se ha separado en dos turnos, el primero, con todos los jugadores, hasta el jueves, y el otro, después del enfrentamiento en África, a partir del sábado, con un grupo más reducido en el que ya no estarán los grandes nombres de la campeona del mundo.

El seleccionador ha programado, de momento, cuatro sesiones de trabajo al aire libre, la primera de ellas, esta misma tarde, en las instalaciones que ya han empleado otros países para sus staffs de preparación. También equipos de Primera División. Recientemente, Georgia y el Elche has han permanecido allí antes de afrontar la competición.

Leo Messi estará con sus compañeros en Algorfa hasta el jueves y participará en los cuatro entrenamientos que hay fijados antes de volar a Luanda, donde tendrá lugar el partido. La sesión del martes también será vespertina, pero las del miércoles y el jueves se adelantan a la mañana. Ninguna de ellas será abierta al público, dado que Scaloni ha elegido este destino para alejar a su grupo de la presión popular y mediática.

Tampoco los medios de comunicación tienen acceso abierto a las sesiones preparatorias, así que el único contacto con la albiceleste será el jueves, en la rueda de prensa que dará el técnico argentino antes de emprender viaje a Angola en un lugar que todavía no ha sido confirmado.

Leo Messi y Rodrigo de Paul llegan a La Finca Resort, en Algorfa (Alicante) para la concentración. / EFE

La Asociación de Fútbol Argentina (AFA) no ha querido hacer públicos los horarios de los entrenamientos para no favorecer las posibles intromisiones, aunque desde primera hora de la mañana de este lunes, ya había aficionados al fútbol en el acceso al hotel de concentración para poder ver al que para muchos es el mejor jugador de fútbol de la historia, que, tras el amistoso, volverá directamente a Miami sin pasar por Alicante, dado que Scaloni le ha liberado de regresar a Algorfa, donde Argentina volverá el fin de semana para continuar con su preparación hasta el marte que viene, según ha confirmado la propia AFA.

Programa de Argentina en Algorfa (Alicante)

► Lunes 10 de noviembre

Entrenamiento vespertino (cerrado)

► Martes 11 de noviembre

Entrenamiento vespertino (a confirmar actividad de prensa)

► Miércoles 12 de noviembre

Entrenamiento matutino (cerrado)

► Jueves 13 de noviembre

Entrenamiento matutino (cerrado)

Conferencia de prensa Lionel Scaloni (a confirmar lugar y horario)

Viaje post almuerzo hacia Luanda, Angola

► Viernes 14 de noviembre