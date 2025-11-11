Algorfa se «argentiniza»: crece la pasión por Messi en Alicante

Segundo día de concentración de la campeona del mundo y la expectación no hace más que crecer, con unos 1.000 aficionados agolpados a las puertas del hotel de concentración de la Albiceleste en Algorfa. Desde buena mañana, la gente empezó peregrinar hasta las inmediaciones de La Finca Resort, en busca de una imagen de Messi, su D10S.

Fervor por Messi y Argentina en Algorfa / Áxel Álvarez

La vigente campeona del mundo no viaja sola y la provincia de Alicante se está encargando de demostrarlo. “Vivo en Denia, pero soy de Mendoza (Argentina). Vi a la selección en el año 1978 cuando salimos campeones y luego no he podido volver a verla. Esta es una oportunidad hermosa que nos han bridado. Poder ver a la selección es lo más, nunca creí que podía llegar a verla porque estamos muy lejos, es una oportunidad muy grande. No hay otro igual como Messi y no va a haber otro”, confiesa Marina Porro a sus 86 años.

La pasión por Messi no entiende de edades / Áxel Álvarez

A su vez, su hermana Nancy, a los 90 años, aguardaba también con ansias de poder ver “al mejor de la historia”. “Mi mayor regalo es poder ver a Messi, cuando fue a Mendoza yo estaba aquí. Verlo sería un sueño cumplido, sería verlo y morir, aunque solo salude por la ventana. Vi a Maradona, pero como él no hay nada igual”.

También españoles

Cerca de 1.000 aficionados alentan a la distancia a Argentina durante su entrenamiento en Algorfa / Áxel Álvarez

No todos son argentinos, pues decenas y decenas de alicantinos también hacen guardia en las inmediaciones del complejo hotelero. “Venimos de Elda, Petrer y Almoradí. Ver a Messi para mí es lo máximo en la vida. Con lo que sea me conformo, sería un orgullo tremendo. Ver a la selección argentina es lo más, son jugadores top en el mundo. Estamos aquí para ver a Messi, no se sabe cuándo se retirará, entonces poder verlo es un privilegio”, confiesan Marcos, Víctor y Vicente.

Segundo día y la emoción solo hace que crecer, pero a su vez, también lo está haciendo el dispositivo de seguridad. La voz ya ha corrido y a medida que pasen los días solo va a ir más. Este jueves la selección argentina entrenará en el Martínez Valero a las 10:30 horas a puertas abiertas, por lo que el feudo franjiverde se convertirá en una fiesta total. Totalmente merecida para los aficionados, ya que el sacrificio que están llevando a cabo es brutal.