El día que el entrenador del Hércules derrotó a Messi... con gol incluido

Lionel Messi, que durante estos días anda por la provincia de Alicante concentrado con su selección en Algorfa, se habrá enfrentado a miles de rivales a lo largo de su extensa carrera deportiva, iniciada a muy pronta a edad casi a inicios del presente siglo. Entre ellos guarda recuerdos del denominado fútbol de esparto, aquella Segunda División B, ya extinta, en la que terminó de curtirse antes de dar el salto a la élite.

El 3 de abril de 2004, el Barça B recibía en el Mini Estadi al Novelda en la jornada 32 de la temporada 2003-2004. Lo hacía con un joven Messi en el once titular, en el que era su quinto partido con el filial azulgrana. Todavía no había marcado ningún gol... ni lo haría en ese partido. El que sí celebraría un tanto, decisivo, fue un personaje que dos décadas después es muy conocido en la capital de la provincia.

Messi contra Torrecilla

Barça B y Novelda llegaban a ese partido con objetivos diferentes. El filial culé, con futbolistas como Sergio García, Jorquera, Verdú o Cristian Hidalgo en sus filas, era séptimo con 51 puntos, muy cerca de la zona de promoción de ascenso. El conjunto alicantino sumaba diez puntos menos, ubicado en la duodécima plaza. Tenía lejos el descenso directo, pero no tanto la posición de play-out.

En el centro del campo del Novelda jugaba Rubén Torrecilla, actual entrenador del Hércules. A su lado, otros ilustres como Edu Albacar, Luismi Loro, Sergio Heras o Madrigal, que le había hecho un triplete al primer equipo del Barça en Copa unos años antes. El encuentro terminó con triunfo visitante por 1-2. Loro había adelantado a los suyos en el primer tiempo, pero en el minuto 76 igualó Sergio García, posterior campeón de la Eurocopa en 2008.

Crónica en INFORMACIÓN del duelo entre Messi y Torrecilla de 2004 / INFORMACIÓN

Entonces, en el minuto 78, el Novelda hizo el 1-2. Messi asistió desde el terreno de juego, a sus 16 años, a la diana anotada a la salida de un córner por Torrecilla, que por lo tanto puede presumir de derrotar al astro argentino, aunque por aquella época fuera un imberbe chaval.

Dos décadas después, durante unos días, Messi y Torrecilla vuelven a convivir en la misma provincia, a kilómetros de distancia. Uno prepara su defensa del trono mundial con Argentina y el otro pelea por enderezar el rumbo de una temporada herculana que ha empezado con muchos vaivenes.