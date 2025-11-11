De Medellín a Alicante siguiendo a su ídolo: "Gracias a Messi mi hijo recuperó la memoria"

Segundo día de concentración de la campeona del mundo y la expectación no hace más que crecer. Desde buena mañana, la gente se empezó a agolpar en las inmediaciones de La Finca Resort, en Algorfa. Tanto argentinos como españoles no han querido perderse la oportunidad de ver al que para ellos es “el mejor de la historia”. Tanta es la multitud presente para ver a sus ídolos que son muchísimas las historias de superación relacionadas con la campeona del mundo y en especial, con Leo Messi.

“Somos de Elche, pero nacimos en Medellín. Mi hijo Pablo tuvo un accidente muy grave jugando al fútbol y le dio un derrame cerebral. Él siempre ha sido muy culé, busqué la manera de que le invitasen a un partido y lo hicieron en el Mini Estadi", comienza Consuelo la narración de su experiencia personal.

"Como madre quiero darle las gracias a Lionel Messi porque gracias a él, mi hijo recuperó la memoria después de un coma. Yo le preguntaba para ver si era del Madrid y de Cristiano, pero él solo respondía: '¡Messi, Messi!'. Él me ha ayudado y yo amo el fútbol, estamos aquí para conseguir su firma”, prosigue esta aficionado incondicional del astro argentino.

El hijo, recuperado

A su vez, su hijo, ya totalmente recuperado del traumático accidente, también se deshace en elogios hacia Leo Messi. “Tengo una foto con Messi y fue él el que se la hizo conmigo porque me cogió el teléfono. Soy un privilegiado, es el mayor tesoro que tengo en mi vida. Ojalá podamos verlo”, comenta Pablo.

Muchísimos ejemplos de superación presentes en Algorfa en busca de poder dar las gracias a sus mayores ídolos y a su vez, gente de todo tipo de edades y de todo el mundo con un objetivo común, poder conseguir la firma de Leo Messi. La campeona del mundo no viaja sola y la provincia de Alicante se está encargando de demostrarlo.