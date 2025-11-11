¿Qué come la selección argentina de Leo Messi mientras está en Algorfa (Alicante)?

Asados, los justos. En realidad, uno. La internacionalización de este evento social exportado al mundo desde Argentina, que consiste en preparar diferentes cortes de carne, preferentemente de ternera, vaca o buey, en una parrilla al calor de las brasas está muy restringido en la selección campeona del mundo, que suele reducir su ingesta, que incluye también chorizos criollos y morcillas, al hermanamiento previo al inicio de las grandes competiciones para fortalecer la unión del grupo.

El enorme aporte calórico que proporciona (y su lenta digestión) colisiona frontalmente con las necesidades nutricionales reales de un deportista de élite, y los integrantes de la albiceleste lo son. Por eso, desde hace más de una década, se ha normalizado que los combinados nacionales, entre ellos el argentino, preparen sus concentraciones a lo largo de un curso con la presencia en ellas de un equipo propio de cocina, que es quien se encarga de elaborar los productos que dicta el responsable de controlar la dieta.

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) ha confiado esa tarea a Luciano Spena, que ha estado presente en los dos títulos de Copa América y también en el Mundial de Catar ganados bajo la capitanía de Leo Messi. El consumo de carne roja y pescado azul se reduce al mínimo en el día a día de los futbolistas, para quienes se dispone un bufé amplio, de tal manera que sean ellos quienes, sujetos a las indicaciones del nutricionista, elijan lo que más les apetezca dentro de la norma alimentaria.

Productos de la Vega Baja

En la Finca Resort de Algorfa, donde se aloja la campeona del mundo estos días, la especialización en carnes a la brasa y arroces permite a los responsables de cocina de AFA disponer de los mejores productos de la Vega Baja para confeccionar los desayunos, las comidas, las meriendas y las cenas. Todo se restringe, menos una cosa: la yerba mate.

Cada mañana, Luciano Spena fija una distribución de platos en los diferentes turnos de comida que incluyen 3 o 4 proteínas (generalmente blancas, es decir, mayoritariamente pollo y en menor cantidad pescados poco grasos); 2 o 3 verduras diferentes, salteadas o al horno; 3 o 4 almidones (arroz, pasta, patata, batata...), de tal manera que en el bufé siempre hay algo del gusto de los internacionales. Para el especialista en alimentación, su trabajo es: "el arte de configurar cuándo comer ciertas cosas y cuándo no comerlas", ha dicho en numerosas ocasiones.

Messi se entrena en Algorfa durante la concentración de la Selección Argentina / Áxel Álvarez

Durante las concentraciones de la selección argentina, da igual lo que duren, el proceso siempre se repite. Solo cambia el objetivo de la ingesta en los días de partido. Ahí, el 75% del alimento es hidrato de carbono. Se trata de almacenar la energía (saludable) que después se va a liberar sobre el terreno de juego. Y no hay cambio de planes si se gana o si se pierde. Luciano Spena en eso es implacable.

"El futbolista hace un esfuerzo muy grande por comer de una determinada manera toda la semana y no se puede romper eso por un resultado, hay que mantener el criterio para no perjudicar su rendimiento", ha defendido siempre.

Sobredosis de yerba... saludable

De lo único que sí puede abusar cualquier integrante de la albiceleste es de beber yerba, conocido popularmente como tomar mate, que en realidad es el nombre del envase en el que se sirve. Hay de diferentes materiales, pero el más popular es el de calabaza, que los jugadores portan recubiertos de cuero y rematados con virolas de alpaca. La bombilla es el elemento que se introduce en el mate para sorber el agua caliente, y también está debidamente adornada en la mayoría de casos para personalizar un vicio ritual aparentemente saludable.

Icónica imagen de Leo Messi en la habitación tras ganar el Mundial de Catar tomando mate con la copa. / @leomessi

La selección argentina viaja con una cantidad importante de paquetes de yerba de diferentes marcas para que nunca falte porque, aunque las propiedades atribuidas a la bebida (generalmente de sabor amargo) entren, para mucha gente, en el rango de "milagrosas", lo cierto es que se trata de una infusión que contribuye principalmente a hidratar y que, gracias a la mateína, también despeja y activa al consumidor sin llegar a provocar los efectos más adversos de la cafeína. Todo lo demás es liturgia... y hábito.

Descarga de las furgonetas de materia de cocina de la selección argentina en Algorfa, icluido el mate. / Áxel Álvarez

El primer día de concentración, mientras la albiceleste tomaba la Finca Resort de Algorfa, en el tiempo en el que el complejo hotelero de la Vega Baja se preparaba para recibir al que para muchos es el mejor jugador de toda la historia, los operarios de la selección descargaban las furgonetas con todo el material culinario necesario, incluido, por supuesto, los termos, los mates y la yerba que después se le preparará el dueño de "la diez" para que no deje de beberla en todo el día junto a sus compañeros... antes, durante y después de los entrenamientos.