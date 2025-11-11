De La Vila a Algorfa: el primer y el último baile de Messi en Alicante

Messi y la provincia de Alicante. La provincia de Alicante y Messi. Una relación quizás no lo suficientemente explotada, al no haber coincido el crack argentino durante la parte central de su carrera con épocas especialmente brillantes de Elche y Hércules, los dos principales clubes de la terreta. Una conexión que, salvo sorpresa, todo apunta a que como futbolista profesional concluirá este jueves, cuando la expedición de la Albiceleste ponga rumbo a Angola.

No está previsto que Messi regrese a Algorfa después del amistoso que su selección juegue el viernes en África. De lunes a jueves serán cuatro días intensos en La Finca Resort, en los que el futbolista conocerá un paraje único y recibirá, una vez más, el feedback de una afición que le idolatra, la de su país y la del fútbol.

Gran expectación en Algorfa para ver a la Argentina de Messi / Áxel Álvarez

El primer gol de Messi en Alicante

Ese punto final de Messi con Alicante llegará 7.683 días después de que el argentino viviera su primer baile en Alicante. No fue su primer partido el de este fecha, que lo disputó en Benidorm unas semanas antes, sino su primer gol. Lo anotó en Villajoyosa, a menos de 100 kilómetros de donde ahora está concentrado. Una horita en coche que perfectamente podría recorrer estos días, de incógnito, para visitar el estadio Nou Pla, remodelado meses después de aquel partido, en el que curiosamente hizo su primer gol con el filial del Barcelona como visitante.

Aquello ocurrió hace 21 años, el 31 de octubre de 2004, noche de Halloween, cuando Halloween era un producto americano que en España solo veíamos a través de películas y series de televisión. El argentino adelantó a los suyos temprano, muy temprano. En el minuto 2 superó a Emilio, portero del Villajoyosa, con un disparo magistral. Fue la primera vez que INFORMACIÓN contó un gol de Messi, de los centenares que ha hecho.

Crónica en INFORMACIÓN del primer gol que Messi marcó en Alicante / INFORMACIÓN

Aquel partido lo perdió Messi, con un gol de Antoñana en el minuto 95 que dio el triunfo al equipo que dirigía un joven técnico que luego iría construyendo una notable carrera, Luis García Plaza. La crónica del encuentro resaltó al argentino como el mejor de su equipo, señal de todo lo que vendría después. Partidos, goles, títulos, historia, leyenda. Todo un recorrido cuyo primer baile en la provincia lo dio en La Vila y el último, ya en 2025, en Algorfa.