Messi y Argentina entrenarán este jueves en Elche... en sesión abierta al público

La selección argentina liderada por Lionel Messi, que esta semana está concentrada en Algorfa (Alicante), realizará la última sesión de entrenamiento antes de viajar a Angola en el estadio Manuel Martínez Valero de Elche, una jornada que será abierta al público.

Esta será la única cita en que los seguidores de la Albiceleste puedan ver de cerca a Messi y al resto de sus ídolos, vigentes campeones del mundo, ya que todas las sesiones de La Finca Resort están programadas a puerta cerrada, excepto un cuarto de hora para prensa en la de este martes.

La gestión ha corrido a cargo, en primera persona, del propietario del Elche, Christian Bragarnik, argentino y con vínculos entre los mandatarios de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). La mencionada federación también ha insistido mucho en su intención de ejercitarse en el estadio ilicitano, hasta que finalmente no ha habido excesivos problemas para cerrar el acuerdo. La idea es que pueda haber un partidillo de entrenamiento, aunque esto todavía no se ha confirmado oficialmente, que mida a franjiverdes y albicelestes.

El equipo dirigido por Eder Sarabia, que esta semana descansa en liga, tiene programada una sesión de entrenamiento también para el jueves por la mañana, aunque no suele ejercitarse en el estadio. El horario previsto para que Argentina salte al césped del Martínez Valero es las 10:30 horas y seguramente las gradas acojan a un numerosos grupo de seguidores, tanto de aquel país como ilicitanos y fans de la provincia que quieran ver de cerca a Messi.

Gran expectación en Algorfa para ver a la Argentina de Messi / Áxel Álvarez

El acceso al estadio se permitirá a partir de las 9:30 horas y el ingreso al Martínez Valero se hará por por orden de llegada, según ha anunciado la AFA, aunque no se descarta que pueda haber alguna modificación en este sentido para dar prioridad a los abonados del Elche.