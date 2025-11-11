Fútbol
Messi y Argentina entrenarán este jueves en Elche... en sesión abierta al público
La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) ha confirmado que el último entreno antes de medirse a Angola será en el Martínez Valero
La selección argentina liderada por Lionel Messi, que esta semana está concentrada en Algorfa (Alicante), realizará la última sesión de entrenamiento antes de viajar a Angola en el estadio Manuel Martínez Valero de Elche, una jornada que será abierta al público.
Esta será la única cita en que los seguidores de la Albiceleste puedan ver de cerca a Messi y al resto de sus ídolos, vigentes campeones del mundo, ya que todas las sesiones de La Finca Resort están programadas a puerta cerrada, excepto un cuarto de hora para prensa en la de este martes.
La gestión ha corrido a cargo, en primera persona, del propietario del Elche, Christian Bragarnik, argentino y con vínculos entre los mandatarios de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). La mencionada federación también ha insistido mucho en su intención de ejercitarse en el estadio ilicitano, hasta que finalmente no ha habido excesivos problemas para cerrar el acuerdo. La idea es que pueda haber un partidillo de entrenamiento, aunque esto todavía no se ha confirmado oficialmente, que mida a franjiverdes y albicelestes.
El equipo dirigido por Eder Sarabia, que esta semana descansa en liga, tiene programada una sesión de entrenamiento también para el jueves por la mañana, aunque no suele ejercitarse en el estadio. El horario previsto para que Argentina salte al césped del Martínez Valero es las 10:30 horas y seguramente las gradas acojan a un numerosos grupo de seguidores, tanto de aquel país como ilicitanos y fans de la provincia que quieran ver de cerca a Messi.
El acceso al estadio se permitirá a partir de las 9:30 horas y el ingreso al Martínez Valero se hará por por orden de llegada, según ha anunciado la AFA, aunque no se descarta que pueda haber alguna modificación en este sentido para dar prioridad a los abonados del Elche.
Suscríbete para seguir leyendo
- Buenas noticias para los trabajadores: El Gobierno aprueba la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para estos trabajadores
- El Tribunal Supremo lo confirma: los pensionistas de incapacidad permanente pueden cobrar este subsidio
- David Jiménez, abogado, sobre los problemas entre hermanos por las herencias: 'Hay que evitar los testamentos genéricos
- Un empresario de Alicante recupera 1,8 millones que le estafó el director de una sucursal de un banco suizo
- El reconocimiento de una leyenda del fútbol español al entrenador del Eldense: 'Mi primer ídolo...
- Radares de la DGT: Ojo con la novedad que desembarca en la provincia de Alicante
- Messi llega a Alicante para concentrarse con Argentina en Algorfa
- Así es el «búnker» en el que vivirá Messi durante esta semana en Alicante