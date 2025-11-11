El entrenamiento de Argentina en Algorfa, al detalle: de la visita de Mastantuono y Bragarnik al gol de Messi

Segundo día de concentración en Algorfa y segundo entrenamiento de Argentina, pero, por primera vez, con la posibilidad para la prensa de ver a la campeona del mundo desde cerca durante 15 minutos. Al igual que este lunes, la selección argentina se ha ejercitado en los campos de La Finca Resort desde las 16:30 horas, con un ritmo aún bajo y pensando en el próximo compromiso amistoso ante Angola.

El camino de los chicos de Scaloni hacia el próximo Mundial sigue su curso y uno que no ha querido perderse ningún detalle ha sido Christian Bragarnik, propietario del Elche, que se ha dejado ver por el campo donde entrenaban sus compatriotas. La tónica del entrenamiento de este martes transcurrió con muchas semejanzas al del día anterior. El horario era el mismo, pero la expectación no. Cerca de un millar de aficionados observaban atentamente a sus jugadores y, pese a estar a unos 200 metros, los presentes se hicieron notar con cánticos durante toda la sesión. Cualquier gol, pase o acción de mérito era suficiente excusa para gritar y disfrutar. No es para menos, pues no es habitual tener a los campeones del mundo tan cerca.

La segunda sesión de trabajo de la albiceleste en Algorfa arrancó con ejercicios de pase por pareja para entrar en calor. A estos ejercicios le siguieron varios rondos, a menor y mayor escala conforme iban transcurriendo los minutos. Ya se empezaban a palpar, desde la lejanía, ligeras pizcas y destellos de la gran calidad que atesora el combinado nacional. La parte negativa de la concentración ha estado en las bajas, pues son varios nombres importantes los que se han ausentado: Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Nahuel Molina o Enzo Fernández.

Sube la tensión

En la parte final del entrenamiento llegaron los quince minutos permitidos para los medios de comunicación presentes en La Finca Resort. Era hora de los tradicionales partidillos y la intensidad creció. Dicen que se juega como se entrena y la selección albiceleste da la sensación de tenerlo tatuado en la piel. Piques, duelos y tensión se adueñaron de la última parte de la sesión, la excepción en una jornada muy tranquila.

Scaloni planteó para sus jugadores un ejercicio en el que había tres equipos. Mientras dos se enfrentaban en un partido de cuatro minutos de duración y con un tamaño reducido, el otro aguardaba su hora fuera del campo observando a sus compañeros. Todo con el objetivo de conseguir una tensión competitiva apropiada de cara al duelo del próximo viernes ante Angola.

El primer duelo enfrentó a dos equipos liderados por Messi y De Paul. Se saldó sin goles gracias a las actuaciones de los dos porteros convocados por la selección, Walter Benítez y Gerónimo Rulli, quienes se lucieron con sus tremendas estiradas y paradas. El primer gol llegó en el segundo partido y fue obra de Gianluca Prestianini, mientras que el segundo lo anotó Lautaro Martínez a pase de Leo Messi.

Los jugadores de la selección argentina se relajan durante un descanso del entrenamiento / Áxel Álvarez

Todo transcurría bajo la atenta mirada de Franco Mastantuono, la sorpresa del día. El futbolista del Madrid, pese a ser baja para este parón internacional, acudió a ver a sus compañeros y estuvo dialogando durante todo el entrenamiento con fisioterapeutas y miembros del cuerpo técnico. El extremo apunta a tener un papel decisivo con la albiceleste en el próximo Mundial, al igual que con el Madrid en el tramo decisivo de la temporada. No es el único representante de la liga española en la albiceleste, ya que en esta concentración han sido convocados Juan Foyth, Thiago Almada, Nico González y Lo Celso.

El gol de Messi

El mejor tanto de la sesión lo firmó Nico Paz, actual jugador del Como y ex del Real Madrid. El joven centrocampista superó a Walter Benitez tras fusilarle con un disparo inapelable que provocó los aplausos de la afición y de sus compañeros. A su vez, una de las principales perlas del fútbol argentino, Valentín Barco, cuajó también un entrenamiento sensacional con varias internadas por banda, regates y acciones donde demostró ser una gran pieza a futuro para Scaloni.

Como no podía ser de otra forma, cualquier jugada era comanda por Leo Messi. Su equipo basaba en él todas las acciones de peligro y el astro rosarino, pese a no mostrar un ritmo elevado, seguía siendo diferencial. Su gol desató la locura y fue el colofón perfecto a un entrenamiento que sirve de entrante para lo que se verá el jueves en el Martínez Valero.