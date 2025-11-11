Cómo ver a Messi gratis en Elche

La presencia de Leo Messi en la provincia de Alicante ha revolucionado a los aficionados al fútbol. El astro argentino se encuentra concentrado en Algorfa (Alicante) con el combinado de su país antes de enfrentarse a Angola e un encuentro amistoso que se disputará el próximo viernes en Luanda.

La última sesión de entrenamiento antes de poner rumbo a África se hará en el estadio Martínez Valero de Elche y será abierta al público. Hasta ahora los aficionados se habían conformado con ver a Messi desde lejos en Algorfa, pero ahora podrán hacerlo mucho más cerca.

La selección argentina aterrizó este lunes en Alicante y se aloja en La Finca Resort, donde todas las sesiones de entrenamiento están programadas a puerta cerrada, excepto un cuarto de hora para los medios de comunicación este martes.

Messi se entrena en Algorfa durante la concentración de la Selección Argentina / Áxel Álvarez

Cómo ver a Messi en el estadio Martínez Valero

Aunque todavía está por confirmar, se espera que el combinado albiceleste se pueda ejercitar el jueves en el estadio Martínez Valero y se haga un partidillo de entrenamiento entre los vigentes campeones del mundo y los jugadores del Elche CF.

Los ilicitanos se encuentran en un parón de la liga aunque también tenían previsto entrenar el jueves. El horario previsto para que Argentina se entrene en el estadio franjiverde es a las 10.30 horas.

Aquellos aficionados que quieran ver más de cerca a Messi y al resto de jugadores argentinos podrán hacerlo gratuitamente. El acceso al estadio se permitirá a partir de las 9:30 horas y el ingreso al Martínez Valero se hará por por orden de llegada, según ha anunciado la AFA, aunque no se descarta que pueda haber alguna modificación en este sentido para dar prioridad a los abonados del Elche.