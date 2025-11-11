Sandra Sánchez estrena el Centro de Deportes de Combate de La Nucía con un «kata»

La karateka española Sandra Sánchez, oro olímpico y bicampeona mundial, visitó el nuevo “Centro de Tecnificación y Alto Rendimiento de Deportes de Combate” durante su visita a La Nucía. Una nueva instalación que nace de la colaboración con las 7 federaciones nacionales de deportes de combate y ADESP (Asociación del Deporte Español). La campeona olímpica es la embajadora de los I Juegos Nacionales de Combate, que se desarrollan en “La Nucía, Ciudad del Deporte”.

La mejor karateka de katas de la historia (designada por la Federación Mundial de Karate) se puso el “karategui” y estrenó los tatamis de la nueva infraestructura deportiva de la mejor forma posible realizando un espectacular “kata”.

La mejor karateka de katas de la historia se puso el «karategui» y estrenó los tatamis de la nueva infraestructura deportiva. / David Revenga

Durante su visita al Centro de Tecnificación y Alto Rendimiento de Deportes de Combate, Sandra Sánchez estuvo acompañada por Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, Sergio Villalba, concejal de Deportes y Jesús Castellanos, presidente de la Federación Española de Taekwondo, así como representantes de otras federaciones y de ADESP y Jesús del Moral, entrenador de Sandra Sánchez.

"Mejor estreno posible con Sandra Sánchez”

“Diría que es un lujo para “La Nucía, Ciudad del Deporte” tener a la karateca Sandra Sánchez aquí inaugurando oficialmente este Centro de Tecnificación de Combate y la verdad que no podemos pedir mejor representación del deporte no nacional, sino internacional que Sandra Sánchez. Dos veces campeona del mundo medalla de oro en la Olimpiada de Tokio. Retirada en el 2022, pero la verdad es que para nosotros que una leyenda como ella este aquí inaugurando esta instalación. Esperemos que nos ayude a promocionarla y que vuelva pronto con alguno de sus trainings camps” comentó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Generalitat, ADESP, La Nucía y siete federaciones han participado en este nuevo centro. / David Revenga

“Es un centro del que saldrán nuevos medallistas”

En su visita Sandra Sánchez destacó la gran calidad de las instalaciones de este nuevo centro deportivo, así como su gran equipación en áreas complementarias: sala fisioterapia, comedor, sala de formación, ya que “el deportista es deportista 24/7 y necesita estos espacios para continuar su jornada”.

Un momento de la visita a las nuveas instalaciones. / David Revenga

La oro olímpica añadió “ver unas instalaciones tan completas como esta, lo único que dan ganas es de trabajar, en futuros trainng camps, espero que lo conozcan pronto porque es espectacular. Con instalaciones como esta de La Nucía, nos facilita los entrenamientos y se conseguirán pronto resultados. Es un centro muy completo del que saldrán nuevos medallistas para España y espero que sea el ejemplo para muchos”.

Sandra Sánchez a su llegada al «Combat Sports Center La Nucía». / David Revenga

3.500 m2 de Tecnificación y Alto Rendimiento

Este Centro de Tecnificación y Alto Rendimiento de Deportes de Combate de La Nucía es una nueva instalación deportiva de 3.500 m2 con 5 grandes áreas de entrenamiento polivalentes, de 650 m2 cada una, panelables. Está dotada de varios rings de combate movibles, una amplia zona de gimnasio y de sacos de boxeo.

Este centro está equipado de dos grandes vestuarios con taquillas, sala de fisioterapia, sala de reuniones, aula de formación, office-comedor para los deportistas, despachos y una gran recepción.

Esgrima en los I Juegos Nacionales de Deportes de Combate de La Nucía. / David Revenga

Futuro hotel

Además está contemplado completar La Nucía Combat Sports Center (Centro de Tecnificación de Combate) con un hotel (Sport Hotel) contiguo de 160 habitaciones, piscina, restaurante y rooftop, cuyas obras están previstas que comiencen en 2026.

Embajadora Juegos Nacionales de Combate

Sandra Sánchez es la embajadora de los primeros Juegos Nacionales de Combate que se desarrollan durante 9 días en La Nucía, del 8 al 16 de noviembre, con competiciones de las 7 federaciones de deporte de combate, organizados por ADESP. La bicampeona mundial oro olímpico visitó los pabellones nucieros, donde se estaba desarrollando las competiciones de Judo y Esgrima, interesándose por las diferentes disciplinas, conversando con los deportistas y entrenadores. A pesar de retirarse en 2022 sigue siendo un referente para todos y todas, como demostró durante la jornada, firmando autógrafos y haciéndose selfis.

Los “Primeros Juegos Nacionales de Deportes de Combate” de ADESP, que ha reunido por primera vez en la historia a las 7 federaciones de deportes de combate de España. / David Revenga

Competición hasta domingo

Los “Primeros Juegos Nacionales de Deportes de Combate” de ADESP, que ha reunido por primera vez en la historia a las 7 federaciones de deportes de combate de España: Karate, Judo, Esgrima, Kickboxing y Muaythai, Taekwondo, Boxeo y Lucha. En “La Nucía, Ciudad del deporte” hay un total de 10 competiciones distintas -Campeonatos de España y Copas de España, entre otras- que se desarrollan en los dos pabellones multideportivos, con entrada para el público libre y gratuita.

El Boxeo se desarrolla entre semana, del 10 al 14 de noviembre con el “Campeonato de España de Clubes” en el Pabellón Muixara, de 15 a 21 horas. El sábado 15 de noviembre será el turno del “Campeonato de España por Autonomías de Luchas Olímpicas” en el Pabellón Camilo Cano de La Nucía durante todo la jornada.

Se trata de una cita deportiva que aspira a convertirse en el gran escaparate nacional para estas disciplinas. / David Revenga

La federación de Kickboxing y Muaythai organiza tres Copas de España: Muaythai, K1, Para&Inclusive Kickboxing, durante el 15 y 16 de noviembre en el Pabellón Muixara. Mientras la Copa del Rey de Taekwondo pondrá el broche final a estos “Juegos Nacionales de Combate” el domingo 16 de noviembre en el Pabellón Camilo Cano.

Se trata de una cita deportiva (Juego Nacionales de Deportes de Combate) que aspira a convertirse en el gran escaparate nacional para estas disciplinas, con un modelo común de colaboración entre Federaciones que permita fortalecer su visibilidad y su profesionalización.