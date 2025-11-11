Los triatletas de la UA brillan camino de Los Ángeles 2028
David Cantero sube al podio en Chile, con buenas actuaciones también de Izan Edo, Marta Pintanel, Eloy Canales y Eduardo Blanco
Los triatletas de la Universidad de Alicante han conseguido este fin de semana destacados resultados en las últimas pruebas puntuables para la clasificación de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
En la prueba de la Copa del Mundo celebrada en la localidad de San Pedro de la Paz (Chile) David Cantero logró una brillante segunda posición, sumando un nuevo podio internacional. En la misma prueba, su compañero de equipo Izan Edo alcanzó un meritorio sexto puesto, mientras que en la categoría femenina Marta Pintanel terminó cuarta, muy cerca del podio.
Estos resultados se añaden a los obtenidos una semana antes en la prueba de la Copa del Mundo de Viña del Mar, también en Chile, donde Cantero fue tercero, Edo octavo y Pintanel novena. Con estas actuaciones, los triatletas de la UA se sitúan entre los primeros puestos del ranking olímpico y refuerzan sus opciones de clasificación para la cita de Los Ángeles en el año 2028.
Por otra parte, en la prueba de la Copa del Mundo de Miyazaki (Japón), Eloy Canales, también de la UA, consiguió un décimo puesto, ubicándose entre los mejores en su primera participación en una competición de este nivel. Su compañero Eduardo Blanco concluyó en la posición 47, completando así la destacada presencia de la universidad alicantina en el circuito mundial.
Esta próxima semana, los deportistas afrontarán las últimas competiciones de la temporada en Brasil y Corea del Sur, con el objetivo de mantener el gran nivel mostrado y continuar avanzando en su camino hacia el sueño olímpico.
