VegaFibra mejora la conexión durante la estancia de Messi y Argentina en Alicante

VegaFibra, líder en soluciones de conectividad de alta velocidad en la Vega Baja del Segura, ha implementado una conexión de fibra óptica de 1 Gbps simétrica en La Finca Resort, el exclusivo complejo residencial y de golf ubicado en Algorfa en el que está concentrado durante esta semana la selección argentina de fútbol con su líder Lionel Messi al frente.

Esta iniciativa asegura a los internacionales argentinos un rendimiento óptimo en comunicaciones durante su estancia. La instalación, realizada en tiempo récord, garantiza una velocidad de descarga y subida idéntica de hasta 1.000 Mbps, lo que permite una experiencia digital fluida para los deportistas y el staff técnico de la Albiceleste.

«La Finca Resort es un referente en el turismo de lujo en la Costa Blanca, y estamos orgullosos de contribuir a eventos de esta magnitud», ha declarado Ángel Pic, gerente de VegaFibra. «Nuestra red de fibra óptica representa el futuro de la conectividad en la Vega Baja y esta colaboración con la selección argentina demuestra nuestro compromiso con la excelencia y la innovación», ha añadido.

VegaFibra, marca perteneciente al operador nacional Avatel Telecom, opera en la Región de Murcia y provincia de Alicante, ofreciendo servicios avanzados de internet por fibra óptica a hogares y empresas. Con esta acción, la compañía reafirma su posición como socio estratégico en el sector deportivo y turístico.