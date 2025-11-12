Álex Márquez hace vibrar a sus seguidores en el Circuito de Villena

La presencia de Álex Márquez en el Circuito de Villena ha atraído a varios centenares de aficionados al motor de toda España. El flamante subcampeón de MotoGP recorrió el trazado sobre una Ducati Panigale V4 especialmente estilizada para él, todo a escasos días del Gran Premio de la Comunidad Valenciana, que pone fin a la temporada en la que ha ganado tres grandes premios y ha conseguido siete platas.

A su llegada al recinto, el piloto de Cervera ha compartido algunas impresiones sobre el que ha sido el curso más exitoso de su carrera, con su primera victoria en la categoría reina del motociclismo y compartiendo lo alto del podio del mundial junto a su hermano Marc. "No quieres pararte a pensar en ello, pero es la mejor manera de dar las gracias a nuestros padres y es un momento único que hay que disfrutar", ha reflexionado Álex Márquez sobre este hito que, piensa, será aún más importante con la perspectiva que den los años.

De cara a la próxima temporada, en la que contará con moto de fábrica y podrá competir con la misma máquina de Marc y Fabio Bagnaia, Álex ha considerado que "no hay que cambiar la mentalidad de este año", y apunta a que "este año luchamos de principio a mitad. Ojalá el año que viene podamos luchar de principio a fin con la moto de fábrica, aunque está claro que hay uno que no lo pone muy fácil que se llama Marc".

Álex Márquez deslumbra en el MIR Racing Circuit de Villena / Áxel Álvarez

Sobre su hermano y rival, y la posibilidad de algún día compartir equipo, afirma que sería "más que un compañero" y que "está claro que hace especial ilusión, pero cada uno tiene que ver lo mejor para su futuro". También ha reconocido que estos últimos podios después de la lesión de Marc no son igual de especiales que aquellos en los que disfrutó del champán junto a su hermano.

«Ser campeón y subcampeón es la mejor manera de dar las gracias a nuestros padres por sus sacrificios» Álex Márquez — Piloto del Gresini Racing y subcampeón de MotoGP

El evento fue organizado por Momoven, compañía fundada en la Comunidad Valenciana que ha patrocinado al corredor todo este curso. El subcampeón del mundo fue recibido en el asfalto con mariachis, una estampa que recuerda la de aquel primer podio con el equipo Gresini en Austin en 2023. Dio tres vueltas a bordo de la Ducati Panigale V4 AM73 Edition, y tras ello ofreció una clase a ocho afortunados motociclistas, que siguiendo las lecciones de Márquez también hicieron una pequeña carrera por el circuito.

Preguntas y respuestas con la afición

La jornada, además, ha servido para mostrar la cara más cercana del piloto una vez se desenfundó el mono de carrera y pudo responder a las preguntas de decenas de seguidores, acompañado por el narrador deportivo Nico Abad. Un aficionado quiso saber si Márquez había disfrutado más con este subcampeonato o con sus victorias en Moto2 y Moto3, ante lo cual el corredor de Cervera ha asegurado que si bien no hay nada como salir campeón, conseguir la plata en la categoría reina es muy especial después de todo lo que ha costado estar ahí y superar las dudas que en algún momento sembraron sobre él.

«Ojalá podamos luchar de principio a fin el año que viene con la moto de fábrica, aunque hay uno que no lo pone muy fácil que se llama Marc» Álex Márquez — Piloto del Gresini Racing y subcampeón de MotoGP

También, preguntado sobre si piensa en su legado, Álex Márquez ha dejado claro lo que le falta para cumplir su sueño: "Quiero que me recuerden como un chaval que ganó las tres categorías, pero queda un pasito para eso". El subcampeón mundial continuó compartiendo anécdotas de carrera, equipos y hasta de mecánica, disfrutando del cariño de personas que, en muchos casos, han hecho cientos de kilómetros de viaje para venir a verle.

Kilómetros de viaje para ver al subcampeón

En las instalaciones del Mir Racing Villena Circuit había apasionados del motociclismo procedentes de destinos tan lejanos como Barcelona, Sevilla o Galicia. Los trabajadores del recinto incluso comentaban que tan pronto como a las nueve de la mañana ya estaba fuera del recinto una chica que, a pesar de estar cerrado, decidió esperar hasta la tarde para ver de cerca a Álex Márquez. Con la misma pasión, también decenas de niños, muchos de la propia academia infantil del circuito, disfrutaron de todo el evento y tuvieron la suerte de preguntar y fotografiarse con su ídolo.

Especialmente para ellos, el piloto, que empezó a competir con seis años, quiso compartir el consejo de que en la primera fase de formación todo debe ser un juego, y dejar la presión de la competición para etapas posteriores. Después de este baño de cariño en Villena, Álex Márquez cerrará este fin de semana en el Circuito Ricardo Tormo de Valencia la que hasta ahora ha sido su mejor campaña.