De Alicante a la cima de Europa en taekwondo: conoce a la nueva campeona
Pertenece al Club Deportivo Furyo y todo el mundo habla maravillas de ella
Nuevo éxito para la cantera del Club Deportivo Furyo Alicante. La deportista Gracia Cifuentes, de apenas 11 años, se ha proclamado este fin de semana campeona de Europa en la categoría Kids –equivalente a pre-cadete– durante el campeonato celebrado en Atenas (Grecia), donde demostró una superioridad incontestable. La joven taekwondista alicantina firmó una actuación impecable, imponiéndose en sus cinco combates sin ceder un solo asalto y llegando a acumular ventajas de hasta doce puntos sobre sus rivales.
Cifuentes debutó en el torneo venciendo a la representante de Polonia y superó después a dos competidoras de Alemania y a otra de Azerbaiyán en su camino hacia la final. En el combate decisivo, no dio opción a la taekwondista de Montenegro, sellando un campeonato sobresaliente en el que combinó técnica, coraje y determinación.
La actual campeona de España de su categoría confirma así su progresión excepcional y se consolida como una de las jóvenes promesas más firmes del taekwondo de la Comunidad y de España.
