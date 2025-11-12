Argentina alucina con el cariño de Alicante: "Nos sentimos como en casa"

La campeona del mundo nunca camina sola, ni siquiera a más de 10.000 kilómetros. El ambiente vivido en Algorfa está siendo brutal y día tras día se supera la expectación en las inmediaciones de La Finca Resort, todo a la espera del plato fuerte, que será el jueves en el Martínez Valero a partir de las 10:30 horas. Tanto la afición argentina como la española, residente por todas las partes del país, está respondiendo a la llamada y la concentración de la albiceleste en la provincia de Alicante pasará a la historia.

Así lo ven desde el otro lado del océano. Gastón Edul, periodista líder en Argentina, miembro de la señal deportiva TyC Sports y habitual en las coberturas de las concentraciones de la albiceleste, define como "hermoso" el ambiente vivido en La Finca Resort de Algorfa. "En España nos sentimos como en casa, por eso hay tantos argentinos. Tenemos muchos familiares aquí y la cultura es muy parecida".

No suele ser habitual una concentración de la selección argentina en España y más en concreto en la provincia de Alicante, pero la elección de Algorfa ha sido motivada por varios aspectos, como por ejemplo el clima, la comodidad y las instalaciones "fabulosas", según adelantaba Gastón Edul.

Muy a gusto en Alicante

Además, el reputado periodista ha reconocido estar "muy a gusto" aquí. "Esto no pasa en todos los sitios. Es el final del año para la Selección y se lo toman con más tranquilidad, por eso solo juegan un amistoso y no dos. Que Leo esté jugando con la selección tan cerca del Mundial es un buen síntoma. Que la afición se comporte así es normal, el argentino es así, pero hay lugares con más argentinos. Aquí hay muchísimos, luego en Angola no habrá tantos".

Son tiempos tensos los vividos alrededor de la albiceleste, pero sobre todo de la figura de Leo Messi. Su publicación en Instagram en el Camp Nou del pasado domingo ha vuelto a despertar el sentimiento de muchos culés que añoran con una posible vuelta del número diez. Sobre el post, Gastón Edul ha comentado lo siguiente.

Aficionados de Argentina se agolpan para hacerse fotos con Gastón Edul en Algorfa / Áxel Álvarez

"Si Leo lo publicó es porque tenía ganas de decirlo, si no, no lo hace. Fue espontáneo y quiso ir él por su cuenta. Está claro que le quedó una espina cuando salió de Barcelona, siempre lo dijo, no es una cosa de ahora. No veo que lo diga por un regreso deportivo, porque él firmó tres años en el Inter de Miami a conciencia. Él no estaba cómodo con las tomas de direcciones desde arriba".

"Barcelona le debe un reconocimiento, el día que lo organicen bien, Messi va a aceptar. Todos sabemos que Messi está dolido por cómo se manejó toda su salida. Creo que ese dolor sigue”. Además, sentenciaba comentando lo siguiente sobre el duelo ante Angola. "Es un partido complicado. No es de los más fuertes de África, pero Scaloni va a hacer jugar futbolistas que no jugaron y eso es muy bueno cerca del Mundial. Todavía está eligiendo la lista con futbolistas como Kevin Mac Allister, Panichelli o Valentín Barco".