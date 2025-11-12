Esta es la ayuda que los equipos de Alicante agradecen

La Fundación Trinidad Alfonso sigue apostando por los clubes de la Comunitat de l’Esport. La entidad que preside Juan Roig ha presentado en Alcoy la sexta edición de su programa de apoyo a clubes de élite, que esta temporada 2025/2026 abre una ‘nueva era’: la inversión se focaliza en diez clubes, los más destacados de la Comunitat Valenciana, de cuatro disciplinas deportivas distintas. El objetivo, continuar empujando su progreso en lo más alto y, en función de sus objetivos, contribuir a la consolidación en la máxima categoría, la disputa de competiciones europeas o la conquista de títulos.

Los clubes que integran la nueva etapa del programa son el Club Balonmano Elche, Club Balonmano Morvedre, Elda Prestigio, EÓN Balonmano Alicante y BM Benidorm (balonmano); Les Abelles y Club Rugby La Vila (rugby); el CV Playas de Benidorm y Conqueridor Valencia (voleibol); y el PAS Alcoy (hockey patines). De ese ‘club de diez’, Elche, Conqueridor y PAS Alcoy ya juegan en Europa este curso.

Este proyecto nació en 2020, impulsado por la Fundación Trinidad Alfonso en un contexto específico postpandemia, con la intención de retomar la actividad de los clubes valencianos y apoyarles en materia de sostenibilidad económica, mejora de estructuras deportivas y, por ende, visibilidad y presencia en las principales ligas nacionales de sus disciplinas. Desde entonces, este proyecto ha respaldado a 55 clubes de las tres provincias de la Comunidad y, ahora, entra en una nueva dimensión.

“El apoyo brindado en las cinco ediciones anteriores ha dado sus frutos”, asegura el director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez. Y es que la pasada temporada el propio PAS Alcoy se proclamó campeón de la WSE Trophy Cup, la tercera competición de hockey patines a nivel continental. Además, por primera vez un equipo de voleibol de Valencia jugará en Europa gracias a la histórica clasificación del Conqueridor. Mientras, el Eón devolvía a Alicante a la cima del balonmano nacional 33 años después y el CV Benidorm lograba su primer ascenso. “Son éxitos que dan sentido al programa y que no se explican sin el compromiso y el incansable trabajo de todos los clubes, en particular de aquellos que protagonizan esta nueva era”, añade Gómez.

El programa ha sido presentado junto a los clubes en el Polideportivo Municipal Francisco Laporta, hogar de un PAS Alcoy que cumple 75 años y que acaba de estrenar su participación europea en la actual campaña. “La ayuda de la Fundación Trinidad Alfonso ha supuesto un plus en nuestro club de cara a lograr las metas que todos soñábamos. Cree en nuestras posibilidades y lo demuestra con hechos”, explica Andrés Hernández, presidente del club anfitrión del acto de esta edición. Por su parte, para el presidente del Club Balonmano Elche, Juanjo Ávila, “este programa ha cambiado nuestra historia, nos ha ayudado a optar a títulos tras 60 años de existencia y ha sido esencial para el tejido deportivo general de la Comunitat Valenciana”.