Copa del Rey en Alicante: primer paso dado

El Ayuntamiento de Alicante y la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) trabajan ya en los preparativos de la fase final de la Copa del Rey 25/26 que se celebrará en la capital alicantina entre el 5 y el 7 de junio del próximo año. El alcalde Luis Barcala y el presidente de la Federación, Francisco V. Blázquez, han mantenido este miércoles en Alcaldía una primera toma de contacto con el Comité Organizador del torneo para coordinar los trabajos previos de la gran cita copera del balonmano español, que ya ha disputado casi al completo su primera eliminatoria.

En esta primera reunión del Comité Organizador también han participado el director general de Deportes de la Generalitat, Luis Cervera; el presidente de la Federación Valenciana, Pedro Fuertes; el concejal de Deportes, Manuel Villar; el responsable de Proyectos de la Fundación Trinidad Alfonso, Sergi Borrás; y los presidentes del Club Horneo EON Alicante y de la Fundación Agustinos, Jaime Cremades y Mario Perelló, respectivamente.

De cara a la “final a ocho” del próximo mes de junio, ya están clasificados el FC Barcelona como campeón vigente de la Copa del Rey y el Horneo EON Alicante como anfitrión del torneo. La Fundación Agustinos ya quedó eliminada en la primera ronda del torneo ante el Frigoríficos Cangas. Por su parte, está pendiente el partido entre el Trops Málaga y el Servigroup Hoteles Benidorm, que se jugará el 26 de noviembre. “Estamos muy ilusionados con la que será la segunda fase final de la Copa del Rey que se celebra en Alicante en esta temporada en la que nuestro balonmano ha recuperado la máxima categoría de la mano del Horneo Eón”, destacó Barcala. “Y el espíritu de colaboración y entendimiento entre las instituciones, la Federación y demás entidades implicadas en la organización es máximo”, ha añadido el alcalde.