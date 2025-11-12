No hay quien pare a este Alicante

Quince de quince y otro curso en el que el del Alicante sigue siendo uno de los proyectos más ambiciosos de la Lliga Comunitat. El conjunto de Villafranqueza es el equipo más en forma de la categoría y ha contado por victorias sus últimos cinco encuentros, guarismos que le han empujado a la parte noble de la tabla, donde es segundo a dos puntos del líder Benidorm, que en estas cinco fechas se ha dejado dos empates por el camino.

El Alicante 25-26 comulga nuevamente con la fórmula de las últimas temporadas, aunando jóvenes promesas bajo el paraguas del Intercity y alguna pieza fundamental con muchos kilómetros, y de calidad, en sus piernas. El pasado curso uno de los jugadores que aportó experiencia a la plantilla fue el delantero Chacopino, con amplio pasado en Segunda División B, y este año es el zaguero Héctor Camps, exjugador de Ontinyent, Talavera, Gavà, Cornellà o Mérida. Camps, de 35 años, ya debutó en el Alicante en la 10-11 y está siendo fundamental en el presente curso, en el que incluso ha hecho dos goles.

El técnico celeste es el debutante Lolo Ivars, hermano del exfutbolista Raúl Ivars

Otro de los futbolistas con recorrido en su mochila que ha decidido regresar a casa ha sido Adrián Marquina, que debutó con 16 años como celeste en la 10-11 y que ha vuelto a enfundarse la camiseta celeste tras pasar por el filial del Hércules, el Novelda o el Jove. A embos se les suma la continuidad de Edu Carratalá y las acertadas incorporaciones de Antonio Berjillos y de Adrián Pelegrín. Todos ellos, entrenados por el exfutbolista alicantino Lolo Ivars, que ha asumido con el Alicante esta temporada su primera temporada en los banquillos.

Viejos conocidos

Ivars es hermano pequeño del exjugador de Elche y Hércules Raúl Ivars, pero el del actual técnico celeste no es el único caso de caras conocidas para el aficionado al fútbol alicantino, pues uno de los defensas titulares del Alicante es Alejandro Lledó, hijo de José Vicente Lledó, exfutbolista del Hércules y exentrenador del club de Villafranqueza. Además, uno de los porteros es Luis Miguel Quirant, hijo del también guardameta Luis Miguel Quirant, que defendió la portería del club “moro” durante los años noventa.

Lolo Ivars buscará este domingo, ante el filial del Eldense (11.30, Villafranqueza), la sexta victoria seguida de su equipo, algo que no consigue la entidad desde hace tres temporadas, con Edu Pastor al frente. Esta temporada el club confía en volver a luchar por el ascenso a Tercera RFEF, después de que el año pasado cayera en las semifinales ante el Recambios Colón.