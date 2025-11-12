Este es el mensaje que lucirá el alicantino Dani Holgado en el Gran Premio de Valencia

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha anunciado la puesta en marcha de una nueva campaña promocional de ámbito nacional e internacional para posicionar el municipio como ciudad deportiva de referencia. En el marco de esta iniciativa, el piloto sanvicentero Dani Holgado llevará en su casco el lema ‘San Vicente del Raspeig cree en ti’ durante el Gran Premio de Moto2 de Valencia, que se celebra este fin de semana.

El concejal responsable, Ricardo Bernabeu, ha agradecido a Holgado y a su equipo “la oportunidad que nos brindan para que el nombre del municipio sea visible en todo el mundo a través de uno de nuestros mejores embajadores y en una competición que miles de aficionados podrán seguir desde cualquier país”. El edil ha destacado que “Dani es uno de los mejores embajadores que puede tener San Vicente: humilde, trabajador y con un talento extraordinario” y ha reconocido que “llevamos meses trabajando en esta propuesta y, por fin, dentro de unos días, todos los sanvicenteros podremos vivir un momento histórico en el que nuestra ciudad estará más presente que nunca en una competición de primer nivel”.

El edil ha añadido que “queremos que, cuando se vea ese casco en el circuito y en las pantallas de todo el mundo, se vea también el espíritu de un pueblo que cree en el deporte y en sus deportistas. Es una manera de transmitir quiénes somos: una ciudad que apuesta por el esfuerzo, la superación y el orgullo de pertenencia.”

Por su parte, Holgado, recientemente designado 'Rookie del año', ha confirmado que el próximo 14, 15 y 16 de noviembre llevará el lema de San Vicente en el casco “con muchísimas ganas y muy motivado”. El piloto ha declarado que “va a ser todo un orgullo, ya que me habéis visto crecer en el pueblo desde muy pequeño”.

La iniciativa promocional forma parte de la campaña emprendida desde el área de Deportes para poner en valor el potencial de San Vicente como sede de grandes eventos deportivos gracias a sus infraestructuras, su localización estratégica y sus excelentes comunicaciones. También se pretende destacar la fuerte afición local y la presencia de deportistas y clubes de élite que han llevado el nombre del municipio a lo más alto.

Bernabeu ha apuntado que "tenemos todos los ingredientes necesarios para que San Vicente se consolide como un destino deportivo destacado en la Comunidad Valenciana y en toda España y nuestro compromiso es seguir avanzando en la promoción del municipio y el desarrollo y la mejora de nuestras infraestructuras deportivas a través de un plan que ya está en marcha".