¿Vas al entrenamiento de Messi en Elche? Estos son los horarios y normas a tener en cuenta

Este jueves, más de 20.000 aficionados al fútbol, argentinos y de otros lugares, se van a dar cita en el estadio Manuel Martínez Valero para presenciar el entrenamiento de Argentina, liderada por Lionel Messi, en el coliseo franjiverde, último en la provincia antes de su viaje a Angola para jugar un amistoso el viernes.

De cara a una correcta organización del evento, el Elche ha informado a los aficionados que tengan previsto acudir al entrenamiento de los horarios y normativas a tener en cuenta. La sesión del conjunto dirigido por Lionel Scaloni empezará a las 10:30 horas, aunque desde bastante antes ya habrá buen ambiente en las inmediaciones del coliseo ilicitano.

Las puertas del estadio se abrirán a las 9:00 horas, media hora antes de lo previsto inicialmente, debido a la masiva afluencia de público prevista, que ha superado la expectativa inicial. Del mismo modo y por motivos de seguridad, las puertas se cerrarán a las 10:15 horas, por lo que los aficionados deben tener en cuenta que no pueden apurar su llegada hasta ultimísima hora. Todo aquella persona que esté haciendo cola antes de esa hora de cierre de puertas tiene asegurado entrar al recinto.

Párking y normas

El club franjiverde recuerda también que no se podrá estacionar ningún vehículo en el aparcamiento interior, por lo que deberán hacerlo a las afueras del Martínez Valero. Cada espectador debe acceder por la puerta, fila y asiento que figuren en la entrada retirada y, obviamente, se recuerda que no está permitido acceder al terreno de juego. Para ello, la organización tiene previsto dejar las primeras filas libres, por motivos de seguridad. Si alguna persona accede al césped durante el entrenamiento, este se suspenderá de inmediato.

Las mejores imágenes del entrenamiento de la Selección Argentina de Leo Messi en Algorfa / Áxel Álvarez

El resto de normativas son las típicas de todo partido de fútbol: no se puede fumar, se puede introducir comida y botellas de plástico de hasta 500 mililitros y tanto bebés como niños deben portar su propia entrada para poder acceder al estadio Martínez Valero.