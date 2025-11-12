Messi regresa por un día al estadio donde se dejó una liga

Este jueves, cuando Lionel Messi salté al césped del estadio Manuel Martínez Valero a entrenar con el resto de componentes de la selección argentina de fútbol, con la que lleva concentrado toda la semana en la provincia de Alicante, habrá pasado más de una década desde que lo abandonará con un notable punto de desolación, incapaz de marcar y de dar un paso hacia el título de liga.

Ocurrió el 11 de mayo de 2014. Elche y Barcelona se enfrentaban en la penúltima jornada de liga. Los franjiverdes se jugaban la permanencia, los azulgranas el título de liga. A los primeros les valdría con puntuar para conseguir su objetivo. Los segundos necesitaban ganar y esperar un tropiezo del Atlético de Madrid, en casa contra el Málaga, para llegar por delante al duelo de la última jornada, que medía precisamente a estos dos equipos en el Camp Nou.

Messi, entre futbolistas del Elche en 2014 / EFE

Heroico empate del Elche

El 0-0 se mantuvo en el marcador de los dos partidos hasta el minuto 65. Momento en que el Málaga marcó. El Barça de Messi, con un gol al Elche, era líder. Sin embargo, aquella tarde la defensa plantada por Fran Escribá, con Manu Herrera bajo palos y Pelegrín y Lombán como centrales, anuló por completo al crack argentino. También ayudó el colombiano Carlos «La Roca» Sánchez, que ya había ejercido de pesadilla de Messi a nivel de selecciones en Sudamérica.

Messi tuvo ocasiones para marcar y poner líder al Barça, pero en última instancia apareció un Manu Herrera que la temporada anterior había sido Zamora de Segunda División. El partido terminó sin goles y la decepción azulgrana camino de vestuarios fue mayor al recibir la noticia de que el Atlético había conseguido empatar su encuentro.

Estos dos resultados obligaban al Barça a derrotar a los madrileños en su duelo directo de la última jornada. Algo que no ocurrió. Messi terminó ganando un total de diez ligas españolas. Aquella pudo ser la undécima, pero el Elche se creció para poder celebrar su permanencia en un Martínez Valero lleno.

Messi celebra un gol en el Martínez Valero, en 2015 / EFE

El argentino volvería al feudo franjiverde en enero de 2015. Aquel día se quitó la espina de lo ocurrió meses antes, al marcar dos goles, el primero de ellos de penalti, al polaco Tyton en un triunfo del Barça por 0-6. Este jueves volverá a ver el Martínez Valero, modernizado y en proceso de remodelación. Y seguramente le vendrán más recuerdos de la mala tarde de 2014 que de la buena de 2015.