Así ha sido el último entrenamiento de Messi en Algorfa

Siguen pasando los días y el periodo de la campeona del mundo en Algorfa va tocando a su fin. El próximo jueves se celebrará la fiesta final, el entrenamiento a puertas abiertas en el Martínez Valero, pero antes, los pupilos de Lionel Scaloni han completado su tercera sesión de entrenamientos preparatorios para el amistoso ante Angola que disputarán el próximo viernes.

Por la mañana, la plantilla albiceleste arrancó su trabajo en el gimnasio del complejo en el cual están hospedados. Luego, siguieron con su plan de entrenamiento y llevaron a cabo algunos ejercicios de elongación y fuerza, todo coordinado por el preparador físico de la Selección, Luis Óscar Martín.

Lautaro Martínez controla el balón durante el último entrenamiento. / AFA

Posteriormente, los jugadores volvieron a los terrenos de juego, en una jornada tranquila, suave y meramente futbolística. La primera parte de la sesión se focalizó en movimientos 11 vs 0 durante quince minutos, con especial hincapié en las salidas de balón desde campo propio.

Posteriormente, Lionel Scaloni, junto a su cuerpo técnico, entrenaron jugadas a balón parado a favor y en contra. El último tramo del entrenamiento fue para el tradicional partido.

Planning

A partir de este miércoles, la Selección albiceleste abandonará Algorfa, pero primero pasará por el Martínez Valero para que la afición pueda disfrutar de sus ídolos en una jornada a puerta abierta. El entrenamiento en el feudo franjiverde se celebrará a las 10:30 y posteriormente, tras el almuerzo, el combinado nacional argentino arrancará el viaje hacia Luanda, Angola.

A las 22:00 (hora de Angola), el seleccionador nacional, Lionel Scaloni comparecerá en la rueda de prensa previa al próximo amistoso, que tendrá lugar el viernes 14 de noviembre a las 17:00 (hora de Angola) en el estadio 11 de noviembre de Luanda.