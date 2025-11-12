Fútbol
Todas las invitaciones agotadas para el entrenamiento de Messi en Elche
Más de 20.000 aficionados se darán cita este jueves en el Martínez Valero
Todo apuntaba a que el entrenamiento de la selección argentina de Lionel Messi en Elche iba a levantar pasiones... y no ha habido fallo en el pronóstico. Las entradas puestas a disposición de todos aquellos seguidores que quieran presenciar este jueves la sesión preparatoria en el estadio Martínez Valero se han agotado.
La avalancha de petición de entradas, tanto por parte de abonados del Elche como de seguidores argentinos y futboleros en general de la provincia de Alicante, ha hecho que el Elche haya abierto todas las zonas posibles de su coliseo para acoger a la mayor cantidad posible de seguidores.
Habrá ambientazo
Solo quedarán sin cubrir, por logística, las zonas de Tribuna y Anillo Tribuna, además de las primeras filas del recinto, por cuestión de seguridad en este caso. Se han distribuido más de 20.000 entradas para el entrenamiento, que registrará un ambiente espectacular.
Messi y Argentina se despedirán con esta sesión preparatoria de la provincia de Alicante, ya que este miércoles han realizado su último entrenamiento en Algorfa y tras disputar el viernes su amistoso en Angola finalmente no regresarán al hotel de concentración en el que han convivido durante estos días.
