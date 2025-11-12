De Villena al podio nacional: Bernabé Carrascosa y su puntería de oro

El deportista villenense Bernabé Carrascosa Escutia, miembro del Club de Tiro Alta Precisión de Villena, ha logrado un hecho histórico para el deporte local al conquistar cinco medallas de oro y tres de plata en los Campeonatos de España de Tiro de Alta Precisión celebrados en Asturias, Náquera, Guadalajara y Zamora.

Carrascosa ha brillado en las tres modalidades que practica —BR-50, IBR-50 y BR-50 Aire— consiguiendo puntuaciones de récord y coronándose tricampeón nacional en una misma temporada, un logro sin precedentes dentro de su disciplina.

El tirador villenense continuará su destacada trayectoria internacional el próximo año, cuando representará a España como capitán del equipo nacional en el 6º Campeonato Mundial de Tiro WBSF Rimfire, que se celebrará en Portugal.

En las competiciones de tiro de alta precisión, se utilizan rifles calibre .22 con mira telescópica a una distancia de 50 metros. Los deportistas disparan sobre cartulinas con 25 dianas, donde el círculo central del 10 tiene apenas 5 milímetros de diámetro, lo que exige un control absoluto y una precisión extraordinaria. Las pruebas constan de 75 o 150 disparos, distribuidos en varias cartulinas a lo largo de dos días de competición.

Habitualmente, Bernabé entrena en las instalaciones del Club de Alta Precisión de Villena y en la Delegación de Tiro Olímpico de Alicante, donde continúa perfeccionando su técnica con vistas a futuras competiciones internacionales.