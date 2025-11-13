Las historias que deja el paso de la selección argentina por Elche: "Ver a Messi es un regalo del cielo"

20.085 aficionados dan para muchas historias y un sinfín de anécdotas. Desde gente que aguardaba a la albiceleste en las inmediaciones del Martínez Valero sin entrada, hasta niños que faltaban a clase "por asuntos propios". No todos los días se ven a los campeones del mundo de cerca y como bien han comentado varios seguidores, "ha sido una oportunidad tremenda, que no podíamos desaprovechar". Esta vez no era para ver a su Elche y muchos de los presentes no son habituales en el feudo franjiverde jornada tras jornada, pero un día más, el Martínez Valero ha vuelto a vibrar con un ambiente espectacular.

Salvador, Alan y Bolo posan en el Martínez Valero. / Áxel Álvarez

Desde buena mañana, centenares y centenares de aficionados acudieron a las inmediaciones del Martínez Valero todos con el mismo propósito, poder ver a Leo Messi. Niños y adultos daban rienda suelta a su ilusión en un día que difícilmente olvidarán. "Hemos venido a ver a Messi, es nuestro jugador favorito. Hoy no vamos a clase, creo que la profesora no se ha enterado que estamos aquí. Solo hemos visto a Messi desde el móvil y nunca de tan cerca, como consigamos una foto con él se la mandaremos a nuestros padres y a toda la familia. Hemos venido desde Alicante", comentaban Salvador, Alan y Bolo, tres jóvenes aficionados que esperaban ilusionados la llegada de los futbolistas.

"Somos de Alicante y de Elche. Los dos tenemos muchísimas ganas de ver a Messi, pero yo prefiero a Mastantuono, me parece mejor jugador. Somos del Elche y del Madrid y nunca hemos visto a Messi tan de cerca. Hoy no vamos al cole porque es día de asuntos propios", señalaban Hugo y Adriana, también en los aledaños del Martínez Valero.

Hugo y Adriana, junto a muchos aficionados en las inmediaciones del feudo franjiverde. / Áxel Álvarez

No todo eran niños, pues muchos de los adultos también estaban cumpliendo un sueño, poder ver al mejor futbolista de la historia. "Soy de La Pampa, de Argentina, y hace casi dos años que vivo aquí. Cuando nos enteramos de que Messi venía no nos lo pensamos en ningún momento. Es la primera vez que lo vemos de cerca, es un regalo del cielo. Estuvimos más de dos horas en línea para comprar las entradas y por suerte lo conseguimos. Las compramos sin abono, puse una alarma a las diez menos cinco para entrar, a las diez ya estaba dentro y las conseguí a las doce y veinte. Hacerse una foto con Messi sería un sueño cumplido. Mi sueño era poder verlo antes de que se retire del fútbol y los milagros se cumplen", añadía Laura, una aficionada argentina.

Laura posa con la camiseta de la selección. / Áxel Álvarez

"Soy colombiano y ahora vengo de Murcia. He venido aposta para apoyar a Messi. Mi único deseo es que no se retire y siga jugando. Ojalá siga jugando siete años más. Lo vi en el hotel donde se están quedando, pero fue de muy lejos, por eso vine hoy para poder verlo de más cerca. La sensación tiene que ser diferente", apuntillaba Gerson, con claros gestos de emoción por ver a su gran referente

Gerson, con su cartel, espera a Messi en el Martínez Valero. / Áxel Álvarez

La locura por ver a Messi llegó hasta el punto de hacer noche para poder tener un buen sitio y verlo con comodidad. Esto decidieron hacer Graciela y Gustavo, un matrimonio argentino residente en Alicante. "La noche ha sido tranquila, pero no tenemos entrada. Estuve hasta las doce de la noche intentando comprarla, pero no hubo manera. Vinimos con nuestra autocaravana, dormimos aquí y tenemos mucha ilusión por ver a la selección".

“Hace diez años que tenemos la caravana, paseamos con ella por todos lados y vemos paisajes. Es la primera vez que vemos a la selección. Yo soy muy forofa, pero mi marido no tanto. Ahora viene mi hija y mi yerno también de Madrid para verlos, pero tampoco tienen entrada”, decía Graciela.

Graciela y Gustavo posan con su caravano al fondo. / Áxel Álvarez

No estaban solos Graciela y Gustavo, pues en la espera para ver a los futbolistas conocieron a Tabata, una mujer argentina que llegaba de Madrid para ver a sus ídolos, pero sobre todo al cuerpo técnico. Ella ya había visto a la selección anteriormente, pero por el colapso de la página web, tampoco tenía entrada.