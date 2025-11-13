AL GRITO DE "SINVERGÜENZA"
Un individuo ataca a Rubiales con huevos durante la presentación de su libro
Rubiales, el rentista valiente, visto por Rubiales: "Las feministas deberían aceptar que el hombre no es el enemigo"
Un individuo ha irrumpido en la presentación del libro de Luis Rubiales lanzándole huevos. Mientras el expresidente de la RFEF y su editor iniciaban el acto, un hombre adulto con una capucha se ha colado en la sala al grito de “¡no se preocupen, no pasa nada!” y le ha lanzado huevos al grito de "sinvergüenza".
Rubiales se encontraba presentando su autobiografía 'Matar a Rubiales' en un recinto en el barrio de Salamanca de Madrid, rodeado de algunos de sus antiguos colaboradores, como Andreu Camps y Tomás González Cueto, además de otros amigos.
"Por la calle no se atreve"
La seguridad del evento se ha llevado de inmediato al atacante y le ha sacado del recinto para retenerle y llamar a la Policía. “Me he asustado de verdad, no sabía si podía llevar un arma, he visto ahí a la mujer embarazada de uno de mis amigos”, ha dicho después Rubiales, asegurando después que "este no se atreve a acercarse a mí por la calle".
"Es un radical, una persona violenta, que no está en sus cabales", ha afirmado después el dirigente federativo, que trató de abalanzarse sobre su atacante cuando le lanzó los huevos, siendo frenado por varios de los asistentes al acto, mientras la seguridad privada se llevaba al agresor, que minutos después fue detenido por la Policía.
