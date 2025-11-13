Roi Sánchez, técnico del Eón: «No es imposible ganar en Granollers»

Para Roi Sánchez asegura que «imposible no hay nada» y el equipo «va a Granollers a ganar el partido». «Vamos a hacer nuestras cosas lo mejor posible y a intentar anular a un equipo como Granollers, que es de los mejores de la Liga. Tampoco tenemos mucho que perder», señala el entrenador del Eón, que afrontará su segundo partido al frente del equipo.

Para el técnico del Horneo, la clave pasará por «tener muy buen nivel en todas las fases del juego». Además, define a su rival del sábado como «un equipo con muchas virtudes». «Corre bien, sobre todo en ataque posicional con los dos zurdos muy peligrosos que ahora están con la selección española».

Además, destaca «la dirección de Bruno Reguart y en el pivote Adri Figueras, que genera muchísimo. Tienen un centro de la defensa potente con Fisher, Palomino y Fleitas y su portero para muchísimo, ya lo demostró en Europa el martes y para nosotros puntuar ahí tenemos que estar bien, bien, bien, rozando el excelente para llevarnos los puntos.

En cuanto al equipo, confiesa que «está entrenando bien» y llegan a este partido «con mucha ilusión». Sobre todo, después de la victoria del pasado viernes en casa ante Frigoríficos del Morrazo.

«Estamos muy contentos por el partido del otro día. El equipo estuvo a muy buen nivel. De ahí los puntos. Ganar ese partido y cómo se hizo es una inyección de moral y de saber que las cosas pueden hacerse diferente. Se ha disfrutado, pero ya estamos centrados en el partido del sábado», confiesa el entrenador.

Partido a partido

En cuanto al devenir del equipo y del estilo de juego, asegura que «está muy al inicio». «Esto es un proceso largo de semanas y meses. Lo importante ahora es puntuar, no encontrar el juego perfecto porque eso lleva tiempo. No el perfecto sino el que me gustaría. Pero poco a poco. El objetivo ahora es ganar el sábado y no mirar la semana que viene. Es la única forma de puntuar en todos los partidos. Si miras más allá, estás perdido», concluye el entrenador gallego antes de viajar a uno de los encuentros de más complicación de la temporada. n