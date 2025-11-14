Alcaraz levanta el título como número 1 del mundo

Ya puede decirlo sin tapujos. Carlos Alcaraz es el número uno del mundo del año 2025. Una hazaña que parecía lejana, muy lejana hace unos pocos meses, pero el segundo semestre ha sido prácticamente perfecto. Tras su victoria este jueves contra Lorenzo Musetti, el español certificó la primera posición del ranking mundial y fue galardonado en Turín.

Este mismo viernes, antes del duelo entre Jannik Sinner y Ben Shelton (14:00 hora peninsular), el murciano apareció en pista para recibir el premio que le acredita como número uno del año. Fue el presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi, el que le entregó un trofeo que no es desconocido para el de El Palmar, ya que lo levantó también en 2022.

Sí es la primera vez que lo hace mientras compite en el torneo. Y es que en el año 2022, Alcaraz acabó el año como número uno, pero no pudo disputar las ATP Finals por una lesión abdominal. En esta ocasión, tiene una oportunidad de oro para lograr su mejor resultado en el último torneo de la temporada. El español ha ganado los tres partidos de la fase de grupos y pasa a semis como primero de grupo.

Por tanto, evitará a Jannik Sinner hasta una hipotética final, un rival que parece invencible sobre las condiciones indoor del torneo. Para que os hagáis una idea, El italiano ha ganado los 28 últimos partidos sobre esta superficie, perdiendo solo tres sets en los 59 que ha disputado. Unos números que meten miedo a todos los tenistas, excepto a Carlos Alcaraz, que ya le ganó bajo techo en la final del US Open.

"Es un enorme hito. Acabar el año como número uno era uno de mis objetivos. Después de ganar este partido sabía que había logrado mi objetivo del año, así que significa muchísimo para mí", comentó el español después del duelo ante Musetti. Reconoció varias veces a los medios que el número uno le rondó la cabeza durante el partido e incluso estuvo nervioso en el inicio.

¿Zverev o Felix Auger-Aliassime?

El murciano ya espera rival en las semifinales de las ATP Finals. Con el número uno en el bolsillo, el objetivo prioritario para este final de semana es levantar el título en Turín. Sería una manera increíble de cerrar el año y se sumaría a un grupo muy selecto de tenistas españoles que lo han conseguido. Tan solo Àlex Corretja y Manuel Orantes han sido capaces. Ni Rafa Nadal pudo durante toda su carrera.

"Quiero poner mi nombre en la lista con el tuyo", le dijo entre risas Charly a Corretja cuando fue entrevistado por el extenista. A falta de poco más de una semana para poner el cierre a una temporada histórica, el español tiene por delante dos de los mayores retos del año: ganar el Torneo de Maestros y, por qué no, también la Copa Davis con España.