ESTE SÁBADO, ESPAÑA
Croacia y Países Bajos sacan billete para el Mundial, con Alemania a la espera
La Francia de Mbappé y la Noruega de Haaland (virtualmente) ya están en el Mundial, mientras Italia jugará a la repesca
Después de que Inglaterra lo lograra hace un mes y Francia este mismo jueves, Croacia se convirtió este viernes en la tercera selección europea matemáticamente clasificada para el Mundial 2026. También lo logró, aunque solo virtualmente, Países Bajos, que cuenta con 13 goles de margen frente a Polonia de cara a la última jornada del lunes, exactamente lo mismo que le ocurre a Noruega con respecto a Italia. Ambas pueden darse por clasificadas.
Croacia arrancó perdiendo en Rijeka contra la sorprendente Islas Feroe, pero le dio la vuelta al marcador con comodidad (3-1) para garantizar que Luka Modric jugará, con 40 años, el quinto Mundial de su carrera.
Países Bajos, por su parte, empató en Polonia (1-1) en un partido en el que los locales se adelantaron por medio de Kaminski, tras una gran asistencia de Lewandowski, y en el que Depay marcó el gol del empate. Buscaron los de Koeman un segundo gol que les diera el triunfo y les clasificara matemáticamente, pero no lo encontraron.
Presión para Alemania
No lo tiene todavía hecho, ni mucho menos, Alemania. Cumplió este viernes, aunque sin alardes, derrotando a Luxemburgo (0-2, doblete de Woltemade), pero tendrá que jugarse el pase el lunes recibiendo en Leipzig a Eslovaquia: si pierde, caerá a la repesca y se clasificarán directamente los eslovacos.
Suscríbete para seguir leyendo
- El SEPE busca trabajadores con la educación básica y sin experiencia: sueldo de hasta 30.000 euros
- Buenas noticias para los trabajadores: El Gobierno aprueba la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para estos trabajadores
- Cuatro políticos y tres funcionarios de Santa Pola y Elche se sientan en el banquillo por permitir discotecas bajo el faro
- Munilla degusta el arroz con costra en Elche y le cantan un cariñoso 'Cumpleaños feliz
- El SEPE busca maestros para trabajar en guarderías: contrato indefinido y jornada completa
- La Generalitat activa las ayudas para viviendas: hasta 12.000 euros para reformar tu casa
- Así es el proveedor alicantino de cebollas de Mercadona: más de 18 millones en ventas y una media de 220 trabajadores
- Pasión desmedida en Elche por Messi: el Martínez Valero, repleto para ver a los campeones del mundo