ATP FINALS
Auger-Aliassime deja KO a Zverev y se cita con Alcaraz en 'semis'
El canadiense superó en dos sets al alemán y será el rival de Carlitos en las 'semis'
Se clasificó menos de 24 horas antes del inicio de la competición, mientras rezaba día tras día desde Turín en busca de seguir con su gran momento de forma en este tramo final de temporada. Y con el billete para competir en las ATP Finals, Felix Auger-Aliassime ha dejado patente que bajo techo es uno de los grandes tenistas del circuito.
El canadiense superó su derrota en el estreno ante Sinner y después de superar a Shelton en un duro partido, confirmó su presencia en semifinales al vencer a Alexander Zverev (6-4 y 7-6 (4)) en el partido decisivo del grupo Bjorn Borg.
Fue mejor Aliassime ante un Zverev que cometió demasiados errores en los momentos importantes, dejando escapar la rotura en el momento crucial del primer set. Sin concesiones con el suyo, el canadiense llegó más fresco de cabeza al tie break definitivo del segundo parcial, donde tras una intensa batalla se acabó llevando el billete para citarse con Carlos Alcaraz en semifinales.
Será a partir de las 20:30 horas de este sábado, en el que será su octavo duelo, con un igualado 4-3 favorable al tenista de El Palmar, que se ha llevado los cuatro últimos duelos. El más reciente, las semifinales de los Juegos Olímpicos de París 2024.
Conociendo si será Sinner o será De Miñaur el que espera en la final, Alcaraz y Auger-Aliassime se jugarán el segundo billete en el Inalpi Arena de Turín. El número uno quiere su primera final en la Copa de Maestros.
- El SEPE busca trabajadores con la educación básica y sin experiencia: sueldo de hasta 30.000 euros
- Buenas noticias para los trabajadores: El Gobierno aprueba la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para estos trabajadores
- Cuatro políticos y tres funcionarios de Santa Pola y Elche se sientan en el banquillo por permitir discotecas bajo el faro
- Munilla degusta el arroz con costra en Elche y le cantan un cariñoso 'Cumpleaños feliz
- El SEPE busca maestros para trabajar en guarderías: contrato indefinido y jornada completa
- La Generalitat activa las ayudas para viviendas: hasta 12.000 euros para reformar tu casa
- Así es el proveedor alicantino de cebollas de Mercadona: más de 18 millones en ventas y una media de 220 trabajadores
- Pasión desmedida en Elche por Messi: el Martínez Valero, repleto para ver a los campeones del mundo