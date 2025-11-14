La España 'txapelduna' acaricia el Mundial armada sobre Oyarzabal, Merino y Zubimendi, la cuadrilla 'txuri-urdin'

La selección española sellará entre el sábado y el martes su billete para el Mundial que el próximo verano se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Y lo hará sin protagonismo de jugadores del Real Madrid o Barcelona. No estarán Dani Carvajal ni Lamine Yamal, que provocaron una trifulca al final del 'clásico' del pasado 26 de octubre en el Bernabéu. Tampoco estarán Pedri o Nico Williams.

Quienes no fallarán son los 'txuri-urdin' Mikel Oyarzabal, Mikel Merino y Martín Zubimendi. Aunque los dos últimos han sido traspasados al Arsenal de Londres por un montante total de 105 millones de euros que han ido a las arcas realistas (68 por el centrocampista de Gros y 37 por el pamplonica), en la selección siguen formando parte de la cuadrilla realista en la que también aparecen Álex Remiro y el ausente por lesión Robín Le Normand.

En esta fase clasificatoria los realistas han formado la columna vertebral del equipo. Mientras se producían cambios en el eje de la defensa o en los extremos, Martín Zubimendi y Mikel Merino se han convertido en insustituibles en el medio haciendo olvidar al lesionado Rodri y a un Fabián intermitente que no ha terminado de asentarse en este inicio de curso. Cuatro partidos ha jugado España en su grupo de clasificación para el Mundial en las ventanas de septiembre y octubre, y en los cuatro han estado Zubimendi y los dos Mikel en el once. Mientras Oyarzabal ha sumado tres goles, Merino ha doblado esa cifra anotando seis.

Nueve goles de los 'Mikel'

Oyarzabal abrió el marcador en el minuto 5 ante Bulgaria en una jugada en la que participó Zubimendi. Y Merino anotó el tercero al cabecear un córner en Sofía. Merino fue la figura en el estadio Büyükşehir Belediye de Konya, donde anotó un hat-trick en la goleada ante los otomanos que clarificó notablemente la clasificación del grupo. En el Martínez Valero Oyarzabal clavó un obús en la escuadra en el lanzamiento de una falta pasada la hora para cerrar el triunfo español en Elche (2-0). Y para acabar los dos Mikel se sumaron al festival goleador en Valladolid ante los búlgaros. Merino marcó un gol en cada parte (minutos 35 y 57), y Oyarzabal redondeó el marcador desde el punto de penalti en el tiempo añadido, después de que un defensor rival anotase también un tanto en propia meta. Además, Merino provocó el penalti y Zubimendi estuvo en todos los encuentros guardando las espaldas a sus compañeros.

Los Mikel ya habían pasado a la historia de la selección en la pasada Eurocopa. Merino anotó un gol agónico ante Alemania en la prórroga que le permitió a España dejar en la estacada a los anfitriones en los cuartos de final del torneo en Stuttgart. "No me canso de ver el gol a Alemania. Me ha cambiado la vida", confesó a EL PERIÓDICO en una entrevista meses después de aquella logro. A Oyarzabal el destino le tenía guardado un premio mayor, al marcar el gol decisivo en la final de la Eurocopa en Berlín ante los ingleses, cuando se adelantó a la defensa inglesa en un centro de Cucurella que remachó a la red para hacer a España campeona.

De la racha de partidos invictos que acumula la España de Luis de la Fuente, que ya asciende a 29, los jugadores que han participado en más partidos de esa racha son Mikel Merino y Le Normand, con 24, y Mikel Oyarzabal, con 22. A eso se suma que en la era De la Fuente en la selección los máximos goleadores son Oyarzabal, con 13 goles, y Merino, con 10. Después les siguen con 7 Morata y Ferran Torres, con seis aparecen Dani Olmo, Joselu y Lamine, y con cinco, Pedri, Fabián y Nico Williams. Además, Oyarzabal se ha convertido en el máximo goleador guipuzcoano con la selección, sumando 19 goles, por delante de los 17 de Lángara y los 16 Luis Regueiro y Xabi Alonso.