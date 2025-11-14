Liga Asobal | Jornada 9
El Horneo Eón visita al tercer clasificado sin nada que perder
El conjunto alicantino pretende disputar los dos puntos en juego este sábado contra el Granollers
El Horneo Eón Alicante visita este sábado la pista del Fraikin BM Granollers (19:00h) sin descartar la idea de repetir triunfo por primera vez en lo que va de temporada. Será difícil, pues el equipo dirigido por Roi Sánchez viaja a tierras catalanas para visitar al tercero de la liga. Los de Antonio Rama están empatados a 12 puntos con el segundo de la liga, el Dicoperbal Logroño La Rioja.
Hasta la fecha, Granollers ha cosechado 6 victorias y 2 derrotas con 276 goles a favor y 263 en contra. Gran parte de culpa de esos tantos en su haber los tiene Marco Fis, segundo máximo anotador de Asobal con un total de 51 dianas en su casillerp.
El Palau, fortín para el Granollers
En cuanto a los números del rival del Eón en casa, han logrado 3 victorias y 1 derrota, esta en el derbi catalán ante el Barça por 28-35. En su último partido ante su afición lograron los 2 puntos contra Bathco BM Torrelavega en un ajustado 32-31. La temporada pasada el Granollers finalizó segundo con 42 puntos.
Con este panorama, el conjunto alicantino llega a esta importante cita como decimotercero en la tabla con 4 puntos, tras un arranque de temporada complicado pero con un bálsamo de confianza después de la vital victoria del pasado vienres en el Pitiu ante Frigoríficos del Morrazo por 34 a 24.
Reencuentros
Si Fis era el segundo máximo anotador, Ander Torriko y James Parker completan el top cinco de goleadores de la liga con 47 y 45 tantos cada uno, respectivamente. Con estos grandes goleadores en pista se augura un encuentro de alta tensión ofensiva. Sobre todo, si se tiene en cuenta el Eón alineará también a Iván Montoya, quien fue jugador del Fraikin BM Granollers en los últimos dos cursos,antes de recaer en las filas alicantinas.
Otro ex en el encuentro estará en el rival con Guillermo Fischer, balonmanista que defendió el escudo del Horneo Eón hace 3 campañas. Pese a la mejor trayectoria de los catalanes en lo que va de curso, los dirigidos por Roi Sánchez van con la obligación de buscar el punto en el fortín rival.
Liga Asobal - Jornada 9
Fraikin BM Granollers - Horneo Eón Alicante
Hora: 19:00
Estadio: Palau d’Esports de Granollers
Árbitros: Ernesto Ruiz, Alberto Macías
Televisión: LaLiga+
