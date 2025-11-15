El Horneo Eón Alicante asalta Granollers y continúa de dulce

El ‘efecto Roi Sánchez’ volvió a hacerse notar por segunda semana consecutiva y el Horneo Eón Alicante dio la sorpresa en el Palau d’Esports imponiéndose al Fraikin BM Granollers (29-31) y encadenando su segundo triunfo desde la llegada del técnico gallego.

Una victoria de enorme mérito, cimentada en una gran reacción tras el descanso, que permite además al conjunto alicantino abandonar la zona de descenso de la liga Asobal.

El choque comenzó muy igualado, con el habitual juego coral del Granollers y un Horneo Alicante liderado por un inspirado James Parker, que arrancó con gran acierto ofensivo (4-4, min 9). Sin embargo, un par de errores de los visitantes bastaron para que el equipo de Antonio Rama castigara al contragolpe y abriera la primera brecha del encuentro (7-4, min 11).

El conjunto de Roi Sánchez mostró entonces una notable resiliencia. Fue capaz de superar ese mal tramo y, aprovechando varias pérdidas locales, volvió a estrechar el marcador (11-9, min 16).

Tras un tiempo muerto del técnico alicantino, el Horneo logró igualar pese a las intervenciones de un inspirado Luka Krivokapic (13-13, min 22). El guardameta vallesano mantuvo su nivel superlativo hasta el descanso y, junto a los tantos de Marcos Fis, permitió al Granollers marcharse con una renta de dos goles (18-16).

Guion distinto

La segunda mitad arrancó con un guion muy distinto. El Granollers golpeó con ataques veloces a un Alicante desbordado en defensa, incapaz de contener el ritmo local.

La ventaja local se estiró hasta los cinco goles, la máxima del partido (23-18, min 36), pero de nuevo Roi Sánchez supo reaccionar y su tiempo muerto devolvió a su equipo al partido y propició un parcial de 0-2 (23-20, min 40).

El Granollers no pudo sostener el envite. Superado el ecuador del segundo acto, su renta se había evaporado (25-25, min 48) y poco después el Horneo culminó la remontada con un demoledor parcial de 0-5, pasando del 25-22 al 25-27. Ander Torriko, en la dirección, y el exvallesano Iván Montoya, letal desde los seis metros, fueron claves en ese tramo.

El equipo de Rama, pese a fallar incluso dos lanzamientos a portería vacía, logró rehacerse y empatar de nuevo (27-27, min 55), pero en un final de altísimo voltaje, el Horneo Alicante golpeó cuando más falta hacía.

Un tanto de Torriko en el último minuto volvió a poner a los visitantes por delante y una recuperación posterior acabó en el gol de Robledo que certificó la sorpresa (29-31). Los alicantinos recibirán el sábado que viene, 22 de noviembre, al Bidasoa-Irún en el Pitiu Rochel (17:30 horas).