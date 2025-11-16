Atticgo Elche y Elda Prestigio vencen antes del parón internacional

Gran jornada para el balonmano alicantino en la liga Guerreras Iberdrola. Los dos conjuntos que representan a la provincia en la élite del balonmano femenino español han hecho los deberes y han vencido al Club BM Morevedre y al CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife, en la última jornada antes del parón internacional. El próximo 19 de noviembre, la selección española se desplazará hasta Bergen (Noruega) para disputar la Posten Cup junto a las selecciones de Noruega, Serbia y Hungría. Posteriormente, los días 26, 28 y 30 disputarán la primera fase del Campeonato del Mundo ante Paraguay, Islas Feroe y Montenegro.

Las jugadoras del Atticgo sonríen tras su victoria. / Atticgo Elche

Vuelta a la senda de la victoria

Tras cuatro encuentros sin conocer la victoria, el Atticgo ha vuelto a vencer tras imponerse por 19-14 al Club BM Morvedre en el pabellón Esperanza Lag. El conjunto franjiverde ha sido superior al rival de principio a fin gracias a una actuación coral de todas sus jugadoras y a una gran Nicole Morales en portería.

El Atticgo supo manejar un parcial inicial de 3-0 que le permitió marchar por arriba de su rival durante todo el encuentro. Pese a los intentos del conjunto visitante de acercarse en el marcador, los contragolpes del equipo dirigido por Joaquín Rocamora asestaban golpes que a la postre terminarían siendo decisivos. De esta forma, la entidad ilicitana se marcha al parón por el Mundial de Alemania y Dinamarca con una sonrisa.

Victoria contundente

El conjunto eldense ha sumado su cuarto triunfo del curso ante el CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife con un resultado de 32-19. El encuentro empezó con empate a dos en el marcador, pero desde ese instante, el Elda Prestigio subió una marcha más y empezó a distanciarse en el marcador llegando a superar los diez goles de ventaja.

De esta manera, el conjunto eldense se encarama a la novena posición de la tabla, justo por encima del Atticgo Elche. Las más goleadoras del undécimo encuentro de la temporada fueron Malena Valles, con nueve tantos y Agda Rafaela con seis.