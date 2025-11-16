El Servigroup Benidorm roza puntuar en Manacor tras un gran partido de carácter y nivel

El Servigroup Benidorm cayó por 3-1 (24-26, 26-24, 25-18, 25-22) en el Poliesportiu Miquel Àngel Nadal, pero lo hizo dejando una imagen sobresaliente ante un Conectabalear CV Manacor que suma ya cuatro victorias en cuatro partidos y que compite con solvencia por el liderato junto a CV Guaguas y Grupo Herce Soria. Pese a marcharse de vacío, el conjunto dirigido por Adriano Elías Lamb volvió a firmar un partido de muchísimo mérito, rozando incluso el 0-2 y demostrando que tiene nivel para competir contra cualquier equipo de la Superliga Masculina.

Manacor entró al partido con mucha más consistencia y agresividad, imponiendo su ritmo desde el saque y desde la primera línea. El Servigroup Benidorm se vio rápidamente por detrás con parciales de 11-5, obligando a Lamb a parar el partido para reorganizar al equipo. Los locales continuaban imprimiendo su ritmo aumentando la distancia 18-11, pero a partir del 20-15, llegó un punto de inflexión para el equipo cambiando la dinámica.

A partir de ahí, emergió la mejor versión del conjunto benidormense: Fresquet y Martínez activaron el bloqueo, Cuminetti sostuvo la rotación desde la red y Manacor empezó a tener serios problemas para superar el muro visitante. El parcial fue demoledor: parcial de 3-10 para igualar el set a 21-21, un escenario impensable pocos minutos antes.

Carácter competitivo

Los últimos puntos fueron de una tensión enorme y reflejaron el carácter competitivo del Servigroup Benidorm. La defensa y el bloqueo empezaron a marcar diferencias, con Xavi Fresquet y Miguel A. Martínez firmando acciones decisivas que cambiaron el pulso del set. El opuesto colombiano mantuvo al equipo por delante con un nuevo ataque para el 23-24, aunque un error desde el saque devolvió la igualdad. Lejos de acusar el golpe, Martínez volvió a aparecer para romper de nuevo el empate con un remate contundente, y fue finalmente un error de Ribas Brockert el que certificó el 24-26, completando una remontada monumental de un Benidorm que pasó de estar contra las cuerdas a adueñarse del set con una madurez impropia de un recién ascendido.

El segundo set fue totalmente equilibrado jugando con mucha solvencia ofensiva, con Vidoni, Cuminetti y Martínez aportando desde las alas y Dos Santos firmando puntos en la red. El Servigroup Benidorm llegó a disfrutar de su mejor fase del set con ventajas de 12-15, 13-16 y 14-17, que alimentaban el optimismo de un posible 0-2, el conjunto local reaccionó con autoridad. Manacor ajustó su recepción, elevó la agresividad desde las alas y, apoyado en los ataques de Ribas Brockert y Díaz, firmó un parcial demoledor para empatar el set a 18-18. A partir de ahí, el cuadro balear tomó el control definitivo del marcador y ya no volvió a soltarlo. Benidorm siguió peleando cada punto, forzando un 24-24 esperanzador, pero los locales gestionaron mejor los momentos finales para cerrar el parcial por 26-24, en un segundo set que terminaría siendo el verdadero punto de inflexión del encuentro.

Tras dos sets de altísimo nivel, el equipo acusó el desgaste físico y mental en el tercero. Manacor aumentó su presión desde el saque, con Kucharczyk haciendo muchísimo daño (3 aces y 5 puntos directos en ataque en este set). Los de Adriano Elías Lamb mantuvieron igualdad en el inicio (11-11), pero la rotación fuerte del rival y varios puntos consecutivos encajados desde segunda línea decantaron el set para el cuadro balear (25-18).

Seriedad y valentía

El último set comenzó con un Servigroup Benidorm serio y valiente, que logró llevar la iniciativa en el marcador hasta el 11-11, apoyado casi en exclusiva en un Miguel Ángel Martínez sobresaliente, autor de 6 puntos de ataque y un bloqueo que mantuvieron al equipo dentro del set en sus momentos más delicados. Sin embargo, tras ese empate, Manacor encontró mayor continuidad en su juego y encadenó un parcial de 3-0 que obligó a Adriano Lamb a detener el partido (17-13). A partir de ahí, los locales administraron la ventaja con inteligencia, manteniendo siempre una renta de cuatro puntos (21-17), mientras Benidorm se veía obligado a arriesgar más en ataque.

Un nuevo tiempo muerto visitante con 23-19 permitió ajustar la rotación, y el Servigroup consiguió acercarse hasta el 23-21, lo que obligó esta vez a parar el encuentro al técnico local, Alexis González. Pero en el tramo decisivo, y cuando Benidorm aún soñaba con forzar el desenlace, dos ataques errados consecutivamente por Cuminetti y Vidoni acabaron sellando el set y el encuentro con el 25-22 final.

Manacor cerró así un duelo que exigió su mejor versión, mientras que el Servigroup Benidorm volvió a dar muestras de madurez, capacidad para competir y un crecimiento evidente jornada tras jornada.

Adriano Elías Lamb valoraba la derrota de su equipo tras el partido: "El equipo hizo un grandísimo partido. Competimos de tú a tú contra uno de los rivales que aspiran al título y estuvimos muy cerca de puntuar. Me voy muy orgulloso de la actitud, del trabajo colectivo y de la identidad que estamos construyendo. Este grupo está creciendo cada semana y estamos demostrando que podemos competir al máximo nivel".