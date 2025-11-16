El Servigroup Playas de Benidorm cae en La Laguna pese a un gran segundo set

El Servigroup Playas de Benidorm no pudo superar al potente Fedes Ascensores La Laguna en su visita al Pabellón Juan Ríos Tejera, cayendo por 3-0 (25-14, 29-27, 25-14) en la séptima jornada del Grupo C de la Superliga 2 Femenina. El conjunto benidormense solo consiguió competir al mismo nivel en el segundo set, donde rozó el empate en un final vibrante. El partido contó con la ausencia de la entrenadora Noelia Santacreu, que no pudo estar presente debido a una indisposición.

En el primer set, las locales marcaron diferencias desde los primeros compases (8-2, 16-6). La contundencia ofensiva del bloque tinerfeño, liderado por Agostina Beltramino —8 puntos en este set, con 6 ataques y 2 aces—, resultó clave para decantar el parcial. El Servigroup Playas de Benidorm, con dificultades en recepción y construcción, solo encontró continuidad ofensiva en acciones puntuales como las de Sofía Gasé, autora de 3 puntos.

Mejor versión

El segundo parcial ofreció la mejor versión de las benidormenses. Tras un inicio desfavorable (14-9), el equipo reaccionó con carácter y un nivel defensivo muy alto, apoyado por un ataque más efectivo. Con una inspirada Sofía Gasé —7 puntos solo en este set— Benidorm llegó a ponerse por delante 18-17, 19-20 tras un error de Beltramino y 19-21 con un gran ataque de Gasé.

El final fue emocionante: el Servigroup Playas Benidorm salvó varias bolas de set hasta el 27-27, pero dos acciones consecutivas de Emma Ordoñez, jugadora decisiva en este encuentro, cerraron el parcial por 29-27. El tercer set comenzó igualado (7-6), pero La Laguna volvió a imponer su poder físico y su estabilidad. Pese a los tiempos muertos buscados para contener la dinámica, las locales cerraron el encuentro con otro claro 25-14.

Las jugadoras más destacadas en el apartado ofensivo fueron Emma Ordoñez y Agostina Beltramino (La Laguna) – 16 puntos. Sofía Gasé (Servigroup Playas Benidorm) – 11 puntos, máxima anotadora visitante. Con esta victoria, Fedes Ascensores La Laguna se consolida como segundo clasificado con 18 puntos, a solo dos del líder CDV Guía. El Servigroup Playas de Benidorm suma 12 puntos y se sitúa en la quinta posición, empatado con Clínica Inmuv. Descubre Fuentes.

El Servigroup Playas de Benidorm afrontará un duelo directo la próxima semana en el pabellón Raúl Mesa ante el Universidad de Granada. Será el domingo 23 de noviembre a las 12:30h, un choque clave para mantenerse en la pelea por la zona alta.