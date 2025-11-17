El remo brilla en los Premios Provinciales del Deporte

La XLI edición de los Premios Provinciales del Deporte reconoció este lunes a los remeros Lucía Navarro, natural de Sant Joan d’Alacant, y Nicolás Iborra, de Alicante, como los mejores deportistas de 2024.

El atleta alicantino Iván José Cano, en la categoría de Mejor Deportista con Diversidad Funcional, y el joven regatista del Club Náutico de Xàbia Mateo Carbonell, en la de Promesas, han sido otros de los distinguidos con estos galardones con los que la Diputación pretende poner en valor el trabajo, el sacrificio y el compromiso de los deportistas, técnicos y clubes del territorio.

«Este encuentro es una celebración de valores como el esfuerzo, el espíritu de superación y la competitividad sana, pero también del trabajo en equipo, del respeto hacia el rival y de la resiliencia. Es, además, un recordatorio de la importancia de disfrutar de los triunfos sin olvidar que las derrotas también aportan enseñanzas esenciales para la vida», señaló el diputado responsable del área, Bernabé Cano, quienpresidió este acto celebrado en el ADDA con la presencia de más de 500 personas.

Por su parte, en la categoría de Mejor Club el premio recayó en el Club Náutico de Santa Pola, mientras que en la modalidad de Mejor Técnico/a el jurado reconoció el trabajo de la brillante gimnasta alicantina Alejandra Quereda, subcampeona olímpica y seleccionadora del equipo nacional de Gimnasia Rítmica.

Ejemplo para la sociedad

«Enhorabuena a todos los galardonados. Sois un ejemplo para nuestra sociedad y, especialmente, para los más jóvenes. Los reconocimientos que hoy recibís os deben hacen sentir orgullosos y orgullosas, porque suponen una loa a vuestra trayectoria, pero aún más debéis estarlo por los ideales que representáis para nuestra sociedad y por llevar con ilusión el nombre de la provincia por todo el mundo», destacó Cano.

Los periodistas deportivos Inma Rodríguez y Rafa Sahuquillo fueron los encargados de conducir el acto de entrega de estos galardones que, un año más, han contado con una página web en la que los ciudadanos han podido elegir a su candidato favorito. El ganador de esta votación popular ha sido el karateca Aitor Ruiz, de Santa Pola.

La celebración de esta cita anual, organizada en colaboración con la Asociación de la Prensa Deportiva que preside Rafael Rodríguez y en la que se han repartido 36.400 euros en premios, contó también con la presencia de la vicepresidenta primera de la Diputación, Ana Serna, así como de diputados provinciales y autonómicos, del director general de Deporte, Luis Cervera, y de alcaldes y concejales de la provincia, además de otras autoridades.