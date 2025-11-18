Tenis
Alcaraz sufre un edema en el isquiotibial y no jugará la Copa Davis
El tenista murciano no podrá competir con el combinado español
Alguer Tulleuda Bonifacio
El tenista murciano Carlos Alcaraz ha confirmado este martes que será baja para la Copa Davis con España. El deportista de El Palmar, que venía de disputar estos días las ATP Finals en Turín, ha comunicado que sufre un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y que la recomendación médica es no competir. El combinado español pierde a su máximo representante a las puertas de la competición.
- La tragedia familiar del joven fallecido en accidente al caerle una palmera en Torrevieja
- Alfonso Muñoz, Funcionario de la Seguridad Social: 'Muchos vienen a pedir un carnet que no existe
- La oriolana que se salvó de que le cayera encima la palmera que acabó con la vida de un joven de 22 años en Torrevieja
- José Elías aclara su situación financiera: “Forbes dice que valgo millones, pero tengo menos de 300.000€ en la cuenta"
- El Tribunal Supremo lo confirma: los pensionistas de incapacidad permanente pueden cobrar este subsidio
- Los candidatos para suplir a Rubén Torrecilla en el Hércules
- 60 años de La Rotonda: aire japonés para el inicio de la playa de San Juan
- Así 'cazan' los nuevos radares de Alicante: multas en función de la ubicación