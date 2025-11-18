El Atticgo Elche se enfrentará al Gminy Kobierzyce en octavos de final de la Copa Europea

Según el sorteo celebrado este martes en Viena (Austria), el Atticgo Elche se enfrentará en los octavos de final de la EHF Copa Europea al conjunto polaco del Gminy Kobierzyce.

El partido de ida de la eliminatoria se disputará en Polonia el 17 o 18 de enero en el pabellón Adam Wojcik Sport Hall de Kobierzyce, mientras la vuelta tendrá lugar el fin de semana siguiente en el Esperanza Lag de Elche.

El conjunto ilicitano ha accedido a esta ronda tras dejar en el camino al Dunajska Streda de Eslovaquia y al WHC Skopje de Macedonia del Norte, al que venció en los dos partidos de una serie disputada íntegramente en la pista del equipo balcánico.

El equipo de Joaquín Rocamora, irregular en la Liga Guerreras Iberdrola, tiene depositadas muchas expectativas en esta competición, de la que fue campeón en 2024 en lo que es hasta el día de hoy su único título internacional.

Único equipo español con la vuelta en casa

El conjunto ilicitano será el único representante español que jugará la vuelta de los octavos de final de la EHF Copa Europea en su pista, ya que Replasa Beti-Onak, Costa del Sol Málaga y Atlético Guardés lo harán fuera

Mientras tanto, el Replasa Beti-Onak, que superó en la ronda previa al Yellow Winterthur, se enfrentará al Bursa Buyuksehir turco; el Costa del Sol Málaga, verdugo del Haukar, al Zork Bor serbio; y el Atlético Guardés, que eliminó al Byala, al Erice italiano.