El Ayuntamiento de Alicante da luz verde para modernizar el Pedro Ferrándiz y el Pitiu Rochel con vídeomarcadores, U televisiva y pantallas LED
La Junta de Gobierno local ha aprobado un presupuesto de 250.000 euros para mejorar las instalaciones deportivas
El Ayuntamiento de Alicante, a través de la Junta de Gobierno local, ha acordado este martes aprobar la convocatoria de un procedimiento abierto de tramitación urgente para modernizar dos de sus instalaciones deportivas de referencia, los pabellones Pedro Ferrándiz y Pitiu Rochel, con el suministro y la instalación de vídeomarcadores, U televisiva y pantallas de tipo LED.
De este modo, ambos recintos, en los que disputan sus partidos como local el HLA Alicante de Primera FEB de baloncesto (Pedro Ferrándiz) y el Horneo Eón Alicante de liga Asobal de balonmano (Pitiu Rochel) mejorarán la imagen que se ofrece a través de las retransmisiones y los servicios que se proporcionan tanto a los espectadores que acuden a los partidos como a sus patrocinadores.
El presupuesto aprobado por el consistorio, a través de la concejalía de Contratación encabezada por Manuel Villar, es de 249.477,07 euros, IVA incluido. Ya han sido aprobados los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares y se procederá a anunciar la licitación en el perfil del contratante del Ayuntamiento.
Una vez se lleve a cabo la modernización, los dos pabellones mejorarán una imagen no solo para el disfrute de los clubes y sus aficionados que disputan sus partidos oficiales allí cada dos semanas sino también de cara a la futura realización de otro tipo de eventos en los mismos. Hay que recordar, por ejemplo, que la próxima fase final de la Copa del Rey de balonmano tendrá como sede la ciudad de Alicante.
