Pogacar se concentrará en Benidorm el próximo mes de diciembre

El UAE Team Emirates, equipo en el que compite el esloveno Tadej Pogacar, ha confirmado que realizará en la localidad alicantina de Benidorm durante el mes de diciembre una concentración de pretemporada, tal y como ha sido habitual en los últimos años.

El equipo, dirigido por Joxean Fernández Matxin, cuenta en sus filas, además del tetracampeón del Tour y doble ganador Mundial, con corredores de la talla del mexicano Isaac del Toro, segundo en el pasado Giro, aunque ya no estará el español Juan Ayuso.

Entre las incorporaciones a la potentísima formación del UAE destacan Benoît Cosnefroy, Kevin Vermaerke y el español Adrià Pericas. La formación de Pogacar aún no ha confirmado la sede de su concentración, pero sí ha concretado para el 13 de diciembre la popular sesión abierta a los medios, en la que el esloveno y su director suelen marcar los objetivos de la próxima temporada ciclista.

Además del UAE, el Lidl Trek, equipo en el competirá el alicantino Ayuso, ha hecho oficial que realizará su concentración en la localidad de Dénia, también durante la segunda semana de diciembre.