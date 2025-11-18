FÚTBOL
Resultados finales de la clasificación europea para el Mundial 2026: clasificados, repesca y eliminados
España, Suiza, Escocia, Austria y Bélgica han sido las últimas selecciones que han confirmado su clasificación directa
Este martes ha terminado la fase de clasificación europea para el Mundial 2026 de fútbol, que se celebrará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. España, tras su empate contra Turquía, ha sido una de las 12 selecciones que han obtenido la clasificación directa para una cita en la que Argentina defenderá el título logrado en Qatar 2022.
Junto a la selección de Luis de la Fuente, este martes confirmaron su clasificación las selecciones de Suiza, Escocia, Austria y Bélgica. Tras el pinchazo de España contra Turquía, solo dos países han conseguido cerrar la fase con pleno de victorias: se trata de Noruega e Inglaterra, que ganaron sus ocho partidos. Los ingleses tienen el mérito añadido de no haber encajado un solo gol, una fase perfecta.
De los grandes equipos históricos del continente, el único que no ha hecho los deberes es Italia, que tendrá que jugar la repesca. La tetracampeona del mundo se expone a perderse su tercer Mundial consecutivo, ya que fracasó en sus intentos de clasificarse para Rusia 2018 y Qatar 2022.
Cómo funciona la repesca europea para el Mundial
Para la repesca se clasifican los 12 segundos de grupo de la fase de clasificación y otras cuatro selecciones que ven premiado su desempeño en la última Liga de Naciones. Estos 16 combinados jugarán cuatro 'final fours', con una semifinal y una final a partido único, en el campo del equipo con mejor ranking FIFA. Los emparejamientos se sortean este jueves y se disputarán entre el 26 y el 31 de marzo de 2026.
Selecciones europeas clasificadas para el Mundial
- Alemania
- Suiza
- Escocia
- Francia
- España
- Portugal
- Países Bajos
- Austria
- Noruega
- Bélgica
- Inglaterra
- Croacia
Selecciones europeas que jugarán la repesca
- Eslovaquia
- Kosovo
- Dinamarca
- Ucrania
- Turquía
- Irlanda
- Polonia
- Bosnia-Herzegovina
- Italia
- Gales
- Albania
- Chequia
- Macedonia del Norte (vía Nations League)
- Rumanía (vía Nations League)
- Suecia (vía Nations League)
- Irlanda del Norte (vía Nations League)
Principales eliminados del Mundial 2026
- Serbia
- Israel
- Finlandia
- Hungría
- Grecia
- Eslovenia
- ...
